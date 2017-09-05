吃完燒酒雞開車 美女護士挨罰險法辦

2017-09-05 19:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名自稱擔任護士的何姓女子，日前和友人聚餐時吃了燒酒雞後開車返家，途中遇上員警進行酒測攔查勤務，員警詢問是否喝酒？何女很有自信回稱：「有喝就不會開車！」沒想到一測，酒測值竟達0.22mg/l，讓何女嚇了一跳，除被開罰、扣車，還要吊扣駕照1年，員警告知再多0.3毫克就要依公共危險送辦，何女聽了也只能無奈接受。

台中市第4分局南屯派出所所長楊錫洲，日前帶班執行取締酒駕勤務，攔下開車的何姓女子（38歲），因車窗一打開就傳出酒味，詢問何女是否喝酒？何女表示下班後和友人到大觀路上的餐廳聚餐，席間吃了燒酒雞並喝了幾碗雞湯，但沒有喝酒，強調有喝酒就不會開車。

員警依程序讓何女漱口後進行酒測，言談間何女表示自己是護士，沒想到一測，酒測值竟達0.22mg/l，何女一看嚇了一跳，直呼怎麼可能？員警告知若再多0.3毫克，超過0.25mg/l就要依公共危險罪嫌移送法辦。

員警表示，依《道路交通管理處罰條例》規定，酒測值超過0.15毫克至0.25毫克就需開罰，何女不但吃上一張1萬9500元的酒駕罰單，車子也遭扣車移置保管，還要被吊扣駕照1年，並接受道路交通安全講習，吃了燒酒雞開車上路的代價超大。

警方因此提醒，民眾吃加了酒的燒酒雞、薑母鴨或麻油雞，最好不要開車，才不會挨罰傷荷包，甚至肇事傷人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆