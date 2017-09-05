好亂！ 名醫師徒搞上床 生下小孩父不詳

2017-09-05 18:31

〔記者錢利忠／台北報導〕某重量級醫學中心已婚邱姓男醫師，2年前與曾被他指導過的已婚范姓女醫師發生婚外情，范女拿掉腹中邱男的骨肉，並簽協議書同意不再與邱男往來，才獲邱妻原諒；未料，已與丈夫分居的范女，去年又懷孕產子，邱男與范女的配偶為此控告兩人通姦；台北地檢署考量兩人均獲撤告，將兩人不起訴。

檢方調查，范女婚後背著丈夫與大她20多歲的師長邱男往來，104年間還懷上邱男的骨肉，此事被丈夫發現後，夫妻關係降到冰點；而邱妻得知丈夫竟與女學生有染，氣得找范女談判，要求范女簽協議書，答應不再與邱男往來並拿掉其骨肉後，同意不提告。

未料，去年邱妻輾轉聽聞范女再次懷孕，為確認范女腹中胎兒是誰的種，邱妻還傳訊息問范夫「你太太又懷孕了嗎？」范夫卻回覆已許久沒與妻子聯絡，邱妻頓時心涼了半截，回過頭來質問丈夫，但丈夫卻替范女說話，還反問她「妳有什麼證據？」

邱妻不滿被丈夫兩度背叛，且事後丈夫只關心她若提告，恐影響其在醫界的名聲及職位，氣到把心一橫，堅持對丈夫及范女提告通姦；至於范夫則是接到戶政事務所通知，告知其有非婚生子女出生登記，才知妻子竟已將外遇對象的骨肉生下來，不甘被戴綠帽，也對兩人提告。

檢方調查期間，邱男拒絕驗DNA，兩人事後與各自的配偶達成和解，邱妻及范夫均對兩人撤回告訴，因通姦罪屬告訴乃論之罪，檢方因此將兩人不起訴；至於范女所生孩子的生父是誰？只有當事人才曉得。