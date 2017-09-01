男子存2萬變領2萬 銀行：記錯帳常見

2017-09-01 23:34

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南永康一名洪姓男子上月31日到銀行存款2萬元，但是存摺拿回家後，才發現自己的存摺紀錄變為領2萬，當時銀行已關門，也未等到銀行通知電話，一夜難眠，質疑銀行沒有對帳，「一差差了4萬元」，怕帳戶被掏空，向警方報案。今日趕緊到銀行進行確認，銀行雖然已進行更改，但也表示行員一日業務一人幾百筆，難免有錯，若是金額與帳目不對無法下班。

洪男表示自己有在投資，每月需存2萬元進戶頭，因是當月最後一天款項必需匯入，否則可能會造成損失，上月31日到永康一家銀行存款，卻沒發現行員將帳目記錯，變成領2萬，回到家後將存摺拿給兒子看，才發現出錯，「一差差了4萬元。」但銀行已關門，等了一晚也沒等到銀行來電告知，加上近日看見有行員將顧客帳戶掏空，擔心一整晚都睡不著，向警方報案。

該銀行表示，昨日下班前就有查出帳目問題，銀行內部早就修改好，並嘗試聯絡洪男，但洪男留的聯絡方式太舊一直聯繫不上，洪男第二次到銀行時也立即為他修改，並不斷向男子道歉坦承疏失，但男子不太願意接受，不過銀行也坦言，行員一日業務幾百筆出錯難免，「其它銀行也常常發生」，希望民眾到銀行辦理事情也能體諒行員，若發現錯誤也立即反應。

警方表示，該案件僅能以民事處理，洪男最後並未製作筆錄，最後也到銀行修改新的聯絡資料，原諒行員，但希望自己的經驗能做為其它人的借鏡。