網約國中女當炮友 男子射後不理坐監牢

2017-07-01 23:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕國中剛畢業的小美（化名），經不起臉書網友陳男的慫恿下偷嚐禁果，殊不知陳男射後不理，小美多次傳訊聯絡「自從你對我那個後你就變得怪怪的」、「我月經停了！！」，陳男都已讀不回，小美覺得只是被當炮友逐漸遠離，兩人斷訊1年多，陳男突然主動聯繫要求復合，小美母親透過臉書發現女兒遭騙，憤而提告。彰化地方法院依妨害性自主，判處陳男8月徒刑。

判決書指出，102年5月，陳男（當時23歲）透過網路軟體臉書認識小美，兩人互加好友1年多來相談甚歡，也多次出遊，103年8月，陳男得知就讀國中的小美剛畢業，主動邀約要不要去外婆家玩，小美拒絕卻仍被強拉上車，2人到外婆家後發生性行為，陳男卻開始疏遠小美。

審理時小美指出，2人發生關係後陳男變得冷淡，回傳「自從你對我那個後你就變得怪怪的」、「我月經停了！！」、「把我當炮友不理我？」等訊息都已讀不回，她要求臉書更改穩定（穩定交往）狀態，遭陳男以「怕被家人看到幹嘛跟小妹妹交往」拒絕。2人失聯1年多，104年11月陳男要求復和，小美回覆「只是只把我當炮友吧」回絕，內容被小美母親發現而揭發。

陳男否認犯行，並聲稱以為小美已經滿16歲。法院審酌，陳男於102年9月曾與未滿14歲女子發生性行為，判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，卻惡行不改，利用被害人國中剛畢業涉世未深，逞一己私慾，顯然無悔悟之心，依對14歲以上未滿16歲女子性交，判處有期徒刑8月。