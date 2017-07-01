旅行社領隊攜帶54條日本香菸入境 遭查獲

陳姓旅行社領隊1日下午攜帶54條「SevenStars」香菸入境，遭關務署台北關關員查獲，海關人員除了將超帶的53條香菸沒入之外，並依法裁罰2萬6500元罰鍰。（記者朱沛雄攝）

2017-07-01 19:04

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕一名陳姓旅行社領隊今天下午自日本大阪搭機返台，在其托運及手提行李攜帶54條日本「SevenStars」香菸入境，遭關務署台北關關員查獲，海關人員除了將53條香菸沒入之外，並依法裁罰2萬6500元罰鍰。

陳姓領隊今日下午準備從桃園機場第2航廈通關入境時，值勤關員將他攔下抽查，在其所攜帶的行李箱及紙箱中發現大量日本「SevenStars」香菸，經過調查清算，陳男總共攜帶54條日本「SevenStars」香菸入境。

台北關指出，扣除每人可攜帶入境的捲菸200支，陳姓男子超帶的53條香菸依法全部沒入，也將裁罰每條500元罰鍰，海關當場開出2萬6500元罰鍰菸酒裁處書，陳男在30天內需繳清罰鍰，逾期不繳將移送行政執行署強制執行。

台北關表示，菸酒稅法6月12日修訂生效，每千支捲菸的健康捐，從原來590元調高至1590元，等於每條菸增加200元。海關將會加強查緝超帶菸品入境牟利的行為，呼籲民眾不要嘗試，以免得不償失。

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