新北府會涉收遠雄賄賂遭搜索 約談周勝考

2017-06-29 12:28

〔記者錢利忠、黃欣柏／台北報導〕台北地檢署獲報，新北市政府、新北市議會多名官員及議員，涉嫌收受建商遠雄集團賄賂，包庇遠雄在新北市的大型建案，猶如前桃園縣副縣長葉世文涉嫌向遠雄收賄案的翻版；今天會同廉政署等單位，發動大規模搜索及約談；新北市議員周勝考、新北市府城鄉發展局副總工程司海治平、曾涉及葉世文案的遠雄副總魏春雄等多人被約談，現正訊問中。

北檢今會同廉政署等單位，搜索新北市政府、新北市議會及遠雄集團等多處，另向新北市府城鄉發展局調閱2份卷宗，1件是土城都市計畫案 另1件則是新莊都市計劃案，2份卷宗都與遠雄的建案有關。

檢廉獲報，遠雄建設在96年間取得新北市土城區「海山煤礦」部分土地，計畫開發為2533戶的住宅社區，多名民代曾提出質疑，指審查過程環評委員曾多次提出斷層、土石流潛勢溪、文化遺址等問題未獲解決，新北市府卻以臨時提案的方式，並以開發商自負所有天災傷亡及損失的結論通過環評，認為環評委員不願背書，市府卻急著通過，疑似護航遠雄；該案是在前新北副市長許志堅任內進行。

檢廉調查，遠雄建設開發土城區永寧段569地號等6筆土地、大巒段421-1地號等59筆土地，基地面積約14公頃，預估引進1萬2000多人入住，但基地本身原是海山煤礦舊址，超過60％的基地屬山坡地，還曾發生土石流，現被列為土石流警戒專區，基地內還有「土城虎子山遺址」，涉及文化資產保存等問題，新北市府卻以臨時提案方式通過環評，因此遭民代質疑涉及弊端。

國民黨籍的周勝考，曾任3屆台北縣議員，改制後另當選新北市第1、2屆議員，與藝人豬哥亮私交不錯的他，日前還出面協助豬哥亮的後事。至於魏春雄，先前與遠雄創辦人趙藤雄一同捲入林口A7合宜住宅、桃園八德合宜宅等弊案；魏春雄涉嫌從100年起，行賄時任營建署長葉世文2000萬元，遭判刑1年10月、緩刑5年，另繳交公庫1億元，去年已繳清。

據了解，此案疑似檢廉偵辦葉世文、許志堅收賄案的後續，針對葉世文涉案部分，最高法院去年4月審結，認定葉世文在林口A7合宜宅案收賄事證明確，判刑7年定讞；葉世文另涉新竹眷改、八德合宜宅等弊案，以及財產來源不明等案，三審認定事證沒查清楚，撤銷發回高等法院重審中。

至於趙藤雄的部分，二審高院認定林口A7、八德合宜宅及新竹眷改案行賄成立，依不違背職務行賄罪，判趙2年徒刑、併科罰金140萬元，緩刑5年，須向公庫支付2億元，褫奪公權2年，二審宣告定讞，趙已付2億元免除牢獄之災。

針對許志堅的部分，前年被控在擔任副市長任內，身兼新北市都更審議委員會、都市計畫委員會主委，卻涉嫌收受建商的名表、金條與「假薪資」賄賂，涉貪758萬餘元，台北地院今年3月宣判，許志堅被依不違背職務收賄罪判刑10年，另有違反商業會計法、可易科罰金的5月徒刑，現於高等法院審理中。

（2017-06-29 13:39更新）