千鈞一髮！ 男子上吊前一秒被警抱下

2017-06-28 23:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕61歲何姓男子日前晚間徒步走到新北市中和區安邦公園意圖上吊輕生，有運動民眾目睹趕緊報警求援，警方趕抵發現何某已將童軍繩綁於樹上準備上吊，中和警分局錦和派出所警員林鈞民立將他抱下及時阻止。

林員當下積極勸說，加上展現出關心，何某才卸下心防，願意配合林員不再尋死，並說出自己其實經濟上非常困頓，就連飽餐都有困難，而林員當下也自掏腰包買了碗湯麵給他吃，並說有困難千萬不要尋死，可以隨時來找他。警方也呼籲，自殺不能解決問題，民眾切三思。

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