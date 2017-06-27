父洗腎、妻欠藥錢 悲情工人賤當貸款車套現獲緩刑

2017-06-27 13:12

〔記者黃建華／高雄報導〕法理不外人情！一名郭姓男子，父親洗腎、妻子身體狀況欠佳，積欠醫院費用，還扶養領有輕度殘障手冊的小孩，但月薪僅2萬5，在缺錢周轉下，竟貸款購買70幾萬元的豐田新車後，賤價典當套取20幾萬元花用，直到汽車貸款沒繳而東窗事發，遭和潤公司控告詐欺，高雄地院一審得知郭男困境，雖依詐欺罪判他6月，但諭知緩刑5年，應給付和潤公司43萬8千多元的和解金。

判決指出，在工廠工作的郭姓男子，月薪僅25K，明知自己沒有購買車輛使用及償還分期付款之真意與資力，而購買車輛係為典當現金供周轉使用，竟於民國104年6月間，向和潤企業公司的特約廠商高都汽車公司鳳山營業所，佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價72萬9520元的汽車1輛，而辦理和潤公司之分期付款申請，致和潤公司承辦人員陷於錯誤，誤認郭男有購買上開車輛，及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請。

扣除已給付頭期款的5萬5900元後，自104年6月30日起分60期清償餘額，在分期款項未繳清前，車輛所有權仍屬和潤公司所有，郭男僅得使用上開車輛，不得擅自買賣處分。

但郭男於104年6月30日取得車輛後，就在同年7月2日，以21萬5000元之價格典當給當鋪，取得現金花用。但因郭男自104年11月2日起未依約繳納分期款項，和潤公司始查知上情，怒告郭男詐欺經檢察官起訴。

不過，高雄地院審理時，郭男允諾賠償和潤公司43萬8千餘元和解，法官審酌其父親長期洗腎，妻子又積欠醫院費用，且扶養領有殘障手冊的小孩，雖將他判刑6月，但諭知緩刑5年，以啟自新，但須給付和潤公司的43萬8千多元和解金。全案可上訴。