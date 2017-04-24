退休師偷泡麵遭起訴 竟冒名恐嚇女檢察官

2017-04-24 18:26

［記者黃捷／台北報導］87歲伍姓退休國小老師是名慣竊，多次遭士林地檢署起訴，去年6月間，他假冒8名學生多次寄信，恐嚇起訴他的女檢察官，要花200萬買凶殺她，士林地方法院今依偽造私文書罪，判伍翁應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元。

判決指出，伍翁去年4月28日在北市北投的大賣場偷1包泡麵，數日後遭士林地檢署起訴，伍翁心生不滿，委託不知情的刻印師偽造學生的印章，再以8人名義，分寄4封恐嚇信給檢察官、1封陳情信給承辦該件竊案的法官。

恐嚇信內容指，檢察官多次起訴老師「太狠毒」，他們已經花200萬元請好「除魔王」、「殺人王」，如果堅持要起訴，「我們只有成全你」；陳情信則指，老師兒子拿退休金買股票全賠光，老師體弱多病，食睡難安，可憐萬分，跑求法官網開一面。

法院當時審理，以陳情信內容認定伍翁處境堪憐，且伍翁被逮時已將泡麵歸還，店家並無實際損失，判免刑，但士林地檢署追查信件來源，發現根本是伍翁一人分飾多角，寄信的身影都被監視器拍下，因此再依恐嚇、偽造私文書罪起訴伍翁，並求處重刑。

合議庭指出，伍翁行為同時觸犯恐嚇、偽造私文書罪，因此從重以偽造私文書論罪，而伍翁犯案時以年滿85歲，依《刑法》規定得減輕其刑，但他遭法院傳喚後，仍持續寄信恐嚇檢察官，犯後態度不佳，沒有悔意，依3罪分別判處3月、3月、2月徒刑，應執刑6月。

據了解，伍翁曾在北市某國小任教，與妻及一子同住北投，他自2010年起已犯下至少14件竊盜案，當地店家私下稱他為「布丁伯」或「麵包伯」。