退休師偷泡麵遭起訴 竟冒名恐嚇女檢察官
2017-04-24 18:26
［記者黃捷／台北報導］87歲伍姓退休國小老師是名慣竊，多次遭士林地檢署起訴，去年6月間，他假冒8名學生多次寄信，恐嚇起訴他的女檢察官，要花200萬買凶殺她，士林地方法院今依偽造私文書罪，判伍翁應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元。
判決指出，伍翁去年4月28日在北市北投的大賣場偷1包泡麵，數日後遭士林地檢署起訴，伍翁心生不滿，委託不知情的刻印師偽造學生的印章，再以8人名義，分寄4封恐嚇信給檢察官、1封陳情信給承辦該件竊案的法官。
恐嚇信內容指，檢察官多次起訴老師「太狠毒」，他們已經花200萬元請好「除魔王」、「殺人王」，如果堅持要起訴，「我們只有成全你」；陳情信則指，老師兒子拿退休金買股票全賠光，老師體弱多病，食睡難安，可憐萬分，跑求法官網開一面。
法院當時審理，以陳情信內容認定伍翁處境堪憐，且伍翁被逮時已將泡麵歸還，店家並無實際損失，判免刑，但士林地檢署追查信件來源，發現根本是伍翁一人分飾多角，寄信的身影都被監視器拍下，因此再依恐嚇、偽造私文書罪起訴伍翁，並求處重刑。
合議庭指出，伍翁行為同時觸犯恐嚇、偽造私文書罪，因此從重以偽造私文書論罪，而伍翁犯案時以年滿85歲，依《刑法》規定得減輕其刑，但他遭法院傳喚後，仍持續寄信恐嚇檢察官，犯後態度不佳，沒有悔意，依3罪分別判處3月、3月、2月徒刑，應執刑6月。
據了解，伍翁曾在北市某國小任教，與妻及一子同住北投，他自2010年起已犯下至少14件竊盜案，當地店家私下稱他為「布丁伯」或「麵包伯」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 台灣警車採最低價標 順順開沒問題、拿來追車就…
- 婚姻平權案幕後 拖到期限最後1天才釋憲的原因…
- 瓜農雇用非法移工 恐重罰最高75萬元
- 安全第一 警政署︰別追車
- 慣竊潛入台北機廠偷電纜線 被求處10月徒刑
網友回應
熱門新聞
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜
- 《復聯4》遲遲不公開副標題 漫威總裁：會劇透啦
- 台大申請入學放榜 宜中楊于晨錄取4系
- 秀英和男友熱戀5年 甜蜜十指緊扣過馬路
- 家家自糗肚子大 不是大肚子
- 遭中國駭客攻擊 可樂旅遊提醒民眾別亂匯款
- 李佳薇自嘲「犯賤」 倪安東一句話打開心房
- 通過特種地形跳傘 女鐵漢不讓鬚眉
- 藍營領軍反年改... 網友一張圖收錄「幹話大全」！
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 「留給聽眾最好聲音 」 李季準一度拒就醫
- 反駁輕軌是災難 林佳龍指當年高速公路也挨批
- 蘭、綠手牽手 跳島玩首航
- 39歲馬克宏有望成法最年輕總統 64歲妻曾是他的老師
- 悠遊卡總經理換熊子傑拉攏橘營？柯文哲：與選舉無關
- 盛群第二季營運再增溫 第一季匯損超過去年全年
- 李國毅日本充電 神隱暫停工
- 法國大選兩強對決 最大歧異在留歐脫歐
- 容積代金改制恐翻盤？柯文哲：遇壓力就公開
- MLB》第113球飆上157公里！ 日媒讚達爾「完全復活」
- 盼台灣「同婚合法」成亞洲第一 40多國串聯力挺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FDA hunts eggs over dioxin fears
- 進入第二輪 勒班：該是解放法國人民的時候了
- 台泥國際擬收購持股 嘉泥股價直逼漲停
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 竹北26日徵才 1400個職缺、半數起薪3萬元
- 情遇巴塞隆納 － Mercedes-Benz E400 Coupé 4MATIC加泰隆尼亞試駕
- 人民公僕好感度 警察第一、法官敬陪末座
- 自由限時批》法國大選給了台灣一面鏡子！
- 「辦公室小野」94狂！上班也能自己做下午茶三層點心塔
- 離婚傷神 小班出席電影節疲態百出
- 日職》一週一開球 稻村亞美週五挑戰103公里（影音）
- 維納斯的呢喃（4／24～4／30）
- 朴槿惠被拘留前急換房 傳套現台幣1億3千多萬
- 【愛讀書】 《男朋友們》
- MLB》4年努力拚上大聯盟 胡智為：給自己掌聲
- 謝國城盃東園封王 直指威廉波特
- 未來十年 敦睦艦隊仍是成功搭康定艦
- 北韓3拘美公民 疑當人質
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：退休師偷泡麵遭起訴 竟冒名恐嚇女檢察官
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分