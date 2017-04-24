嚇阻醫療暴力 急診室設巡邏箱、「快打部隊」待命

新北市副市長侯友宜（中）與衛生局、警察局及地檢署代表一起宣誓「醫療暴力零容忍」，建置「通報快、處理快、起訴快」的反應機制。（記者何玉華攝）

2017-04-24 12:04

〔記者何玉華／新北報導〕急診室醫療暴力近來頻傳，新北市副市長侯友宜今天與衛生局、警察局及地檢署代表一起宣誓「醫療暴力零容忍」，建置「通報快、處理快、起訴快」的反應機制，警察局副局長楊春鈞表示，除了員警直接到急診室受理報案，也在急診室加設巡邏箱，必要時，啟動快打部隊，動用優勢警力到場處理。

新北市近6、7年來醫療暴力事件頻傳且逐年增加，通報件數從100到103年每年3、0、2、2件，到104、105年竄升到每年各15件，今年（106）截至4月衛生局也已接獲6件通報，侯友宜表示，這是有報案的數據，「一定有更多的黑數」。

衛生局與警察局及地檢署合作，設計線上即時通報系統，簡化醫療機構通報程序；楊春鈞表示，警方增加巡邏警力防制，一旦發生狀況，立即調派警力到場，若情勢升高，啟動快打部隊到場以優勢警力制止；而去年十一月啟動的員警帶著設備直接到醫院現場受理報案，省卻當事人往返派出所奔波，也讓醫護人員更安心。