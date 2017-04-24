婦臉書恐嚇殺蔡總統 屬政治性言論獲不起訴
2017-04-24 11:10
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓婦人今年2月在自己的臉書上留言，要殺掉蔡總統，被刑事局發現，依恐嚇罪將她移送法辦。基隆地檢署檢察官則認為，總統並未得知此事，難構成恐嚇，且言論自由為人民的基本權利，國家應給予最大限度保障，陳婦所言應屬政治性言論，予以不起訴處分。
警方在網路上巡邏時，發現陳婦的激進言論，立刻轉請基隆市警察局協助調查，並將59歲陳姓婦人移送地檢署法辦。
檢察官則認為，蔡總統並未得知該訊息，與恐嚇罪構成要件不符，而在我國憲政體制下，人民認知總統及執政行政權代表，自應為行政成敗負責，人民若對執政現況不滿，而對總統洩不滿情緒用字遣詞或有過度，應視為民主政治下，人民從事民主活動發表的政治性言論，非有具體危害元首安危的情形，不宜動輒以恐嚇言論看待，故予以陳婦不起訴處分。
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