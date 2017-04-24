司改會議》司法院推 終審法院法官精簡及選任
2017-04-24 09:56
全國司改國是會議第二組第五次會議24日於司法院舉行，會議召集人林子儀（中）會前與委員許宗力（右）交換意見。左為會議副召集人何飛鵬。（記者羅沛德攝）
〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議上午召開第二組第五次，今將就終審法院裁併和法官額縮減等問題進行討論；據了解，前次於88年的司改國是會議，雖做成三階段終審法院金字塔型改革方案，並以終審法院法官遇缺不補、達到員額縮為減目標，但因訴訟程序金字塔化未先施行，導致舊有案件未先消化，新案仍不斷湧入的情況發生，使得司法院不得不放棄改革方案。司法院有鑑於此，認為最高法院、最高行政法院等兩法院法官應精簡與選任，即是訴訟組織金字塔化。
司法院改革方案首個重點在於縮減法官人數；縮減最高法院與最高行政法院法官人數，就能達到金字塔上尖下寬穩定結構，司院參考各國情形後認為，最高法院法官人數應以15至17人為妥，最高行政法院應以5至7人適當。
二為嚴謹的終審法官認命程序；由司法院長就各審級符合資格的法官提出3倍人選，再經遴選委員遴選2倍人選後，供總統提名，最後經立法院同意後任命（或不經立院同意），並為終身職，如此一來，不僅可打破一審、二審與三審逐級遷調，也可以為終審法院帶來基層見解，並可經由嚴密審查程序，提高民主正當性。
三是增加一審法官能力；在法官總人數不變情況下，二、三審所剩人力可分配到一審，使一審得以充分且完整的進行事實的調查與案件審理，減少當事人之後上訴勞心勞力。
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