基警8小時連逮3車手 追回43萬餘元贓款

蔡姓車手頭第4度栽在警方手上，落網被上銬。（記者林嘉東翻攝）

2017-04-21 16:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市不少民眾近來遭詐騙集團騙走帳戶、提款卡，警方8小時連逮2車手，再抓車手頭，還追回詐騙所得43萬6100元，讓準備開毒趴慶功的3人，氣到把手機蘋果IPHONE7手機摔爛，徒呼負負。

上月初，基隆市有3名民眾的電子郵件收到徵人信函，表示願意提供民眾工作，但需要求職者的提款卡與密碼，以利薪資匯款。被害人依指示將提款卡與密碼以包裹寄到台北市士林區後音訊全無，向警方報案受騙。

基隆市警局四分局獲報成立專案小組追查月餘，昨天上午6時許兵分三路，先、後在台北市士林區與新竹縣湖口鄉逮捕24歲黃姓小車手與21歲陶姓小車手，起出5本銀行存摺、5張提款卡與剛得手的14萬9000元現金。警方逮到陶時，陶甚至氣到把手機蘋果IPHONE 7手機摔爛。

警方逮到2車手後，馬不停蹄趕往2人上手、蔡姓車手頭，藏匿的台中汽車旅館。警方下午2時許，趕抵蔡藏匿的汽車旅館後，又在蔡的房內，查獲另一筆詐騙所得28萬7100元（合計追回詐騙所得現金43萬6100元）另在屋內查獲K他命毒品13.28公克。

警方指出，22歲的蔡姓車手頭身高近200公分，連同這次已4度落網。蔡在旅館等2車手時，不僅把詐騙所得擺滿桌，拍照炫富，還計畫等2人一到，辦毒趴狂歡，不料等到的卻是警察，當場傻眼。警訊後，將蔡等3人依詐欺罪嫌移送法辦，擴大追查詐騙集團幕後首腦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆