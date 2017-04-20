拿iphone當詐騙手機 嘉市警破詐騙機房

嘉市警方破獲詐騙機房，取出手機等贓證物。（記者丁偉杰攝）

2017-04-20 12:08

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市刑大科偵隊等單位，今天破獲以李嘉豪夫妻為首的電信網路詐騙機房集團，警方發現，這個不法集團為逃避追查，捨棄寬頻網路，所有成員都使用iPhone手機作為犯罪通訊工具，用來詐騙中國民眾，被害人不乏退休高幹、醫生，1個多月以來，不法獲利約2500萬元台幣。

該詐騙集團由李嘉豪（24歲）在嘉義縣太保市三合路租下1間新蓋好的4層樓透天厝設置機房，利用鄰居間互不相識，避免遭側目檢舉。幹員多次偽裝成看屋客戶、建築及裝修工人前往周遭勘察，昨天中午見時機成熟，出動大批警力垂降攻堅。

警方指出，詐騙機房對外門窗以黑色隔音棉阻隔視線，內部則以隔音棉、紙箱、桌子等物品，劃分工作區域，該集團取得中國民眾個資後，鎖定退休高幹、醫生等高收入所得對象，假冒中國移動電信公司、公安局、金融科長等名義，佯稱被害人積欠電話費將斷訊，並涉及刑事案件為由，再轉給同集團成員扮演的公安局、銀行等角色予以恫嚇，致使被害人心生畏懼誤判而受騙。

警方在現場查獲李嘉豪夫妻等10名集團成員，查扣筆電1台，手機13支，耳機8副，無線網卡5台，usb隨身碟2個，印表機1台，中國民眾個資1疊以及BMW自小客車1台等贓證物，警訊後將李嘉豪等人依詐欺罪嫌送辦。

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