台灣旅客攜3001萬日幣入境 當場查獲沒入

2017-04-18 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕桃機海關從一名由日本返台的旅客行李中查獲日幣3001萬元，當場依法沒入超額部分日幣2891萬元，至於旅客攜帶鉅額外幣闖關的原因仍待調查。

綜合媒體報導，台北關稽查組今（18日）指出，昨（17日）天早上9點半樂桃航空MM-859班機自日本入境的旅客中，一名陳姓女子的行李被查出大量日幣，總計3001萬元（約新台幣841萬），當場依涉及違反《管理外匯條例》規定，沒入日幣2891萬元（約新台幣815萬元），僅退回等值美金1萬元的部分。

台北關呼籲，出入境攜帶外幣及有價證券逾1萬美元（約新台幣30萬）者，應主動誠實申報，以免受罰。