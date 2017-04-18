| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

台灣旅客攜3001萬日幣入境 當場查獲沒入

2017-04-18  20:09

〔即時新聞／綜合報導〕桃機海關從一名由日本返台的旅客行李中查獲日幣3001萬元，當場依法沒入超額部分日幣2891萬元，至於旅客攜帶鉅額外幣闖關的原因仍待調查。

綜合媒體報導，台北關稽查組今（18日）指出，昨（17日）天早上9點半樂桃航空MM-859班機自日本入境的旅客中，一名陳姓女子的行李被查出大量日幣，總計3001萬元（約新台幣841萬），當場依涉及違反《管理外匯條例》規定，沒入日幣2891萬元（約新台幣815萬元），僅退回等值美金1萬元的部分。

台北關呼籲，出入境攜帶外幣及有價證券逾1萬美元（約新台幣30萬）者，應主動誠實申報，以免受罰。

廣告
  • 一名陳姓女子入境時行李被查出大量日幣，總計3001萬元（約新台幣841萬），當場被依涉及違反《管理外匯條例》規定，沒入日幣2891萬元（約新台幣815萬元）。圖為日幣示意圖。（資料照，彭博）

    一名陳姓女子入境時行李被查出大量日幣，總計3001萬元（約新台幣841萬），當場被依涉及違反《管理外匯條例》規定，沒入日幣2891萬元（約新台幣815萬元）。圖為日幣示意圖。（資料照，彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日幣 桃園機場 海關 管理外匯條例
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：台灣旅客攜3001萬日幣入境 當場查獲沒入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.