| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》兄弟領隊楊培宏遭調職 傳由前緯來體育經理接任 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 社會

男放閃「小三」吼髮妻 元配心寒法庭休夫

2017-04-15  14:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕吳姓男子102年4月結婚，隔年與妻子生下女兒，婚姻生活才短短3年，吳妻就在丈夫手機裡，發現他與女子互傳的曖昧簡訊，簡訊內容甜蜜放閃「寶貝會有那麼一天的，我會讓你體會到嫁給愛情那種幸福」，吳妻質問丈夫反遭吼罵，甚至遭丈夫嗆聲要提告，吳妻感嘆枕邊人寧可給別人「嫁給愛情那種幸福」，心寒向法院訴請離婚，桃園地院法官判准，女兒監護權歸吳妻，吳男另須賠償30萬元。

吳妻指控，結婚後她到公婆開的公司工作，有了小孩就辭掉專心相夫教子，去年10月發現丈夫經常徹夜未歸，打電話也不接，某天她趁丈夫喝醉查看手機，才發現丈夫與女子的曖昧簡訊，兩人暱稱彼此「寶貝」，女子傳訊「寶貝我到家了」、「寶貝，現在突然起床清醒，睡覺想要你抱，如果是你會抱著我對吧」，丈夫則回說「寶貝會有那麼一天的，我會讓你體會到嫁給愛情那種幸福，既然上天已經讓我們相遇在一起，其餘就讓時間去證明我們的真愛」、「咱們結婚吧！你願意嗎」，甚至還有親密接吻照。

吳妻指控，丈夫回傳的字字句句，都讓她這個元配覺得諷刺，向丈夫攤牌質問反遭吼罵，甚至惡人先告狀嗆聲要提告，對於婚姻問題推拖拉不願意面對，她心寒向法院訴請離婚；吳男在言詞辯論時未到場，也沒提出任何聲明或陳述為自己辯護。

廣告
  • 丈夫放閃「小三」稱，讓妳體會嫁給愛情的幸福，元配心寒向桃園地院訴請離婚。（記者鄭淑婷攝）

    丈夫放閃「小三」稱，讓妳體會嫁給愛情的幸福，元配心寒向桃園地院訴請離婚。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元配 小三 訴請離婚
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：男放閃「小三」吼髮妻 元配心寒法庭休夫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.