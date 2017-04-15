男放閃「小三」吼髮妻 元配心寒法庭休夫

2017-04-15 14:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕吳姓男子102年4月結婚，隔年與妻子生下女兒，婚姻生活才短短3年，吳妻就在丈夫手機裡，發現他與女子互傳的曖昧簡訊，簡訊內容甜蜜放閃「寶貝會有那麼一天的，我會讓你體會到嫁給愛情那種幸福」，吳妻質問丈夫反遭吼罵，甚至遭丈夫嗆聲要提告，吳妻感嘆枕邊人寧可給別人「嫁給愛情那種幸福」，心寒向法院訴請離婚，桃園地院法官判准，女兒監護權歸吳妻，吳男另須賠償30萬元。

吳妻指控，結婚後她到公婆開的公司工作，有了小孩就辭掉專心相夫教子，去年10月發現丈夫經常徹夜未歸，打電話也不接，某天她趁丈夫喝醉查看手機，才發現丈夫與女子的曖昧簡訊，兩人暱稱彼此「寶貝」，女子傳訊「寶貝我到家了」、「寶貝，現在突然起床清醒，睡覺想要你抱，如果是你會抱著我對吧」，丈夫則回說「寶貝會有那麼一天的，我會讓你體會到嫁給愛情那種幸福，既然上天已經讓我們相遇在一起，其餘就讓時間去證明我們的真愛」、「咱們結婚吧！你願意嗎」，甚至還有親密接吻照。

吳妻指控，丈夫回傳的字字句句，都讓她這個元配覺得諷刺，向丈夫攤牌質問反遭吼罵，甚至惡人先告狀嗆聲要提告，對於婚姻問題推拖拉不願意面對，她心寒向法院訴請離婚；吳男在言詞辯論時未到場，也沒提出任何聲明或陳述為自己辯護。