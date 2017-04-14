豪門婚變燒到律師！ 宣明智兒媳檢舉宣家律師濫訴

2017-04-14 14:06

〔記者項程鎮／台北報導〕聯電榮譽副董事長宣明智的兒媳王敏，不滿宣明智的兒子宣昶有的委任律師對她及家人濫訴逾40件官司，且宣昶有委任律師的太太，還以「正義鄉民」身分，向地檢署告發她的母親偽造文書，已對她和家人造成精神騷擾，王敏上午到法務部、司法院和台北律師公會等處陳情，要求懲戒宣昶有的律師。

陪同王敏陳情的民間司改會執行祕書蕭逸民受訪指出，宣家的律師確實對王敏和家人濫訴逾40件官司，已違反律師法的規定。

王敏指稱，她和宣昶有分居期間發生多起衝突，宣昶有102年訴請離婚後，宣家包括宣昶有、宣明智夫妻、小姑、司機及友人，甚至連對方委任律師的太太，陸續對她及家人提起5波訴訟，共計逾40件官司。

王敏質疑宣的律師協助宣家濫訴，王敏說自己的媽媽當選模範母親後，對方的律師太太竟以「正義鄉民」身分向地檢署告發她的母親，指稱王母疑似在獲得模範母親獎時偽造文書；王敏認為，宣家排山倒海告了數十件妨害名譽等刑事官司，目的要「對我和家人施壓、打贏離婚官司」，「我們被迫奔波出庭，人生停擺。」

王敏抱怨，對方大多提告刑事官司，她和家人不得不出庭，已經造成生活上嚴重干擾及精神騷擾及折磨，因此她決定決定站出來檢舉對方律師濫訴，並向民間司改會申訴。。