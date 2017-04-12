澳籍夫婦環遊世界 妻心臟病發魂斷遊輪

2017-04-12 12:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕「My Dear！Wake up！」澳洲籍遊客David攜太太Marie搭千禧郵輪環遊世界，但他太太在抵台前10小時，心臟病發不治。檢警昨天相驗證實Marie心臟病發不治。

檢警調查，53歲Marie與大他2歲的老公David一起搭千禧郵輪環遊世界，預定昨天上午6時許航抵基隆港。

Marie前晚8時許被先生發現呼吸急促，疑似心臟病發，趕緊通知船上醫護人員，急救仍不治。

由於千禧郵輪尚未抵達基隆港，船長趕緊在前晚11時趕緊通報基隆港務警察總隊，暫時將Marie的遺體冰存在船上冰櫃內。

基隆地檢署昨天在千禧靠泊基隆港後，登輪相驗證實死因為心臟病發，已將Marie遺體交還給家屬料理後事。