| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水傳貨車直衝超商 店員受困櫃台釀4傷 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

澳籍夫婦環遊世界 妻心臟病發魂斷遊輪

2017-04-12  12:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕「My Dear！Wake up！」澳洲籍遊客David攜太太Marie搭千禧郵輪環遊世界，但他太太在抵台前10小時，心臟病發不治。檢警昨天相驗證實Marie心臟病發不治。

檢警調查，53歲Marie與大他2歲的老公David一起搭千禧郵輪環遊世界，預定昨天上午6時許航抵基隆港。

Marie前晚8時許被先生發現呼吸急促，疑似心臟病發，趕緊通知船上醫護人員，急救仍不治。

由於千禧郵輪尚未抵達基隆港，船長趕緊在前晚11時趕緊通報基隆港務警察總隊，暫時將Marie的遺體冰存在船上冰櫃內。

基隆地檢署昨天在千禧靠泊基隆港後，登輪相驗證實死因為心臟病發，已將Marie遺體交還給家屬料理後事。

廣告
  • 基隆地檢署檢察官登上千禧郵輪相驗遺體後，證實Marie為心臟病發不治。（記者林嘉東翻攝）

    基隆地檢署檢察官登上千禧郵輪相驗遺體後，證實Marie為心臟病發不治。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 心臟病 郵輪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：澳籍夫婦環遊世界 妻心臟病發魂斷遊輪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.