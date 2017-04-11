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老婦逃不過火劫 鄰：跌倒害她行動不便

2017-04-11  19:58

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區中園街一棟大樓，傍晚5點多突然竄出火煙，消防人員獲報後迅速到場灌救，救出住在5樓的80歲李姓婦人，但她最後仍送醫不治，鄰居感嘆李婦雖然高齡但健康狀況良好，過去經常看她自行外出散步，近來傳出在家中跌倒後就鮮少出門，「如果沒有跌倒應能逃過一劫！」

同層鄰居說，下午5點多先聽到玻璃碎裂聲，開門查看時溫度已經很高，濃煙還不斷從李婦家門縫竄出，當下並未聽到任何呼救聲，還以為沒人在家。許姓房東說，李婦一家待人和善，向他租屋已近10年，沒想到會發生意外。

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  • 李婦家中竄出火煙。（記者余衡翻攝）

    李婦家中竄出火煙。（記者余衡翻攝）

  • 李婦家中客廳面目全非。（記者余衡攝）

    李婦家中客廳面目全非。（記者余衡攝）

  • 消防人員救出奄奄一息的李婦。（記者余衡翻攝）

    消防人員救出奄奄一息的李婦。（記者余衡翻攝）

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