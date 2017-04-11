「沒有活下去的意義」 單身女燒炭自殺身亡

2017-04-11 18:28

〔記者邱俊福／台北報導〕45歲劉姓女子，日前在北市通化街的承租套房內，以燒炭自殺方式，結束生命，並留下表達「對不起親友，因為沒有活下去的意義」等遺書，案發後轄區北市警大安分局經採證後，報請檢方相驗，判定無他殺嫌疑。

檢警調查，劉女目前單身，沒有工作，獨自居在北市通化街租套房。劉女的胞姊自上月底，聯繫不上劉女，心理覺得可疑，上週四便聯絡房東到場，經開門進入，赫見劉女躺在浴室，浴室內留有木炭等物品，馬上打電話給消防救護人員到場搶救。

救護人員到場時，判斷劉女已經氣絕死亡，通報轄區警方封鎖現場採證。警方初步檢視，現場沒有打鬥痕跡，劉女也沒有明顯外傷，並發現留下一封遺書，即報請檢方相驗。

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