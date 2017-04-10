辯中年找工作不易 42歲無業男揪女友當車手

2017-04-10 18:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警方今年初查獲41歲李姓男子為首的詐騙集團，以盜用民眾臉書、LINE帳號，用「猜猜我是誰」或可解除網路購物分期付款等方式詐騙，本月警方陸續清查，從過濾該集團近70個假帳戶發現，李某找來無業的42歲呂姓男子跟其黃姓女友當車手，被害人一上當匯款，就前往嘉市超商、銀行提款機提款，不法所得近600萬元，而呂某跟黃女當車手日薪1000元，月收入可達5萬元，呂某辯稱失業多年、中年找工作不易才犯案。

警方調查，李某等人去年5到8月在嘉義地區提領200餘次，且詐騙金額為方便車手領款，多設定上限為6到3萬元，最少的詐騙金額則為205元，而呂姓、黃姓車手用日薪1000元到2000元不等價格，替李領取非法所得，1個月最多可拿到5萬元薪資。

警方指出，李某等人詐騙手法雖老派，但全國仍有約160人受害，年齡自18到58歲不拘，其中又以20到35歲年齡層受害者最多，再次提醒民眾，提款機只有匯出及領取款項功能。

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