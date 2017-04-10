| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

辯中年找工作不易 42歲無業男揪女友當車手

2017-04-10  18:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警方今年初查獲41歲李姓男子為首的詐騙集團，以盜用民眾臉書、LINE帳號，用「猜猜我是誰」或可解除網路購物分期付款等方式詐騙，本月警方陸續清查，從過濾該集團近70個假帳戶發現，李某找來無業的42歲呂姓男子跟其黃姓女友當車手，被害人一上當匯款，就前往嘉市超商、銀行提款機提款，不法所得近600萬元，而呂某跟黃女當車手日薪1000元，月收入可達5萬元，呂某辯稱失業多年、中年找工作不易才犯案。

警方調查，李某等人去年5到8月在嘉義地區提領200餘次，且詐騙金額為方便車手領款，多設定上限為6到3萬元，最少的詐騙金額則為205元，而呂姓、黃姓車手用日薪1000元到2000元不等價格，替李領取非法所得，1個月最多可拿到5萬元薪資。

警方指出，李某等人詐騙手法雖老派，但全國仍有約160人受害，年齡自18到58歲不拘，其中又以20到35歲年齡層受害者最多，再次提醒民眾，提款機只有匯出及領取款項功能。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 42歲呂姓男子見車手好賺，揪黃姓女友加入車手行列，今年初被警方查獲。（記者王善嬿翻攝）

    42歲呂姓男子見車手好賺，揪黃姓女友加入車手行列，今年初被警方查獲。（記者王善嬿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐欺 詐騙車手 詐騙集團 車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：辯中年找工作不易 42歲無業男揪女友當車手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.