娃娃機大盜橫行新店 專偷「這款」藍芽喇叭
2017-04-08 17:57
男子以玻璃擊破器的尖銳物破壞娃娃機玻璃，隨即竊取機內藍芽喇叭。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕無人娃娃機店遍布全台，今年接連傳出遭砸失竊事故，新北市新店區永安街上的娃娃機店1個月來已被偷2次，讓王姓娃娃機業者苦不堪言，直呼「竊賊就專偷『小蠻腰』藍芽喇叭，被偷一次就是我整個月賺的錢」，更讓業者氣憤的是，竊嫌犯案都戴安全帽及口罩，並以贓車代步，「太多人偷，根本抓不完！」
王姓業者表示，自己4年前開始經營娃娃機店，每天約可賺得2000至3000元，去年底開始，娃娃機店遭竊案件頻傳，且竊嫌都鎖定一款藍芽喇叭「小蠻腰」，上月21日被偷，本月5日才剛鋪好貨，又被竊嫌敲破玻璃偷竊，共損失11台藍芽喇叭。「『小蠻腰』進貨價約900元，小偷以600元低價賣，當然好脫手。」
新店警方表示，這幾起竊案分別為不同人所為，相同都是戴帽子及口罩，再騎乘懸掛變造車牌及偷來車牌機車離去，目前已透過監視器鎖定嫌犯，將約談到案說明。
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