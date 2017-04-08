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司改會議》第1組3大結論 催生國家級司法科學委員會

2017-04-08  15:04

〔記者項程鎮、陳慰慈／台北報導〕全國司法改革國是會議第一組下午作出三大結論，第一、建立國家級的獨立司法科學委員會，第二、建議司法院研議對民、刑事和行政訴訟制訂「證據法的專法」，第三、建議行政院和司法院共同建立證據監管和證物保管制度。

第一組召集人羅秉成律師在會後召開記者會表示，司法科學委員會的成員應包括人權、心理、法律、醫學、科學、刑事鑑定科學等領域專家，專責司法科學政策、司法科學教育、與認證事項，以強化司法發現真實的能力、減少冤獄案發生。

羅秉成表示，現行司法的證據法則不夠完備，因此建請司法院研議制訂「證據法專法」讓專法能適用民、刑事和行政訴訟，以促進法院能正確認定事實，強化以證據為核心的審判機能；第一組還建請司法院研議並制定完善的「專家證人制度」，並檢討現行鑑定制度的缺失和存廢問題。

此外，第一組有委員主張，原則上應該禁止法院把測謊結果當成論罪依據，今會議也決議，在司法科學委員會及證據法專法的建立前，對於測謊證據的施測標準流程及證據能力問題，以及測謊是否能當成論罪依據等問題，希望法院應審慎考量。

最後，第一組還建請行政院會同司法院共同研議，建立證據監管制度，以及判決確定後的證物保管制度，並規範證據監管辦法和保管期限，並明確規範上述制度的法律效果。

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  • 司法改革國是會議第一分組召集人、財團法人法律扶助基金會董事長羅秉成，宣布今會議作出三大結論。（記者陳慰慈攝）

    司法改革國是會議第一分組召集人、財團法人法律扶助基金會董事長羅秉成，宣布今會議作出三大結論。（記者陳慰慈攝）

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相關關鍵字： 司法改革 司法改革國是會議 司法改革會議 司法科學委員會 證據法則
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