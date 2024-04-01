高雄大港開唱 青旅哄抬房價1床2700遭罰15萬

2024/04/01 00:48

〔中央社〕高雄近日接連有五月天和大港開唱演唱會，許多飯店旅館都被訂滿。但有民眾在網路發文稱，有青旅將一間房分為10張床位，一張單人床要價達2700元。市府觀光局稽查後開罰15萬元。

高雄近來演唱會多，飯店旅館訂房踴躍，但有民眾在網路發文表示，三民區有一間青旅在一間房間內放置上下舖，共10個床位，光一張單人床就要新台幣2700元，「真的是謝謝國旅，欠檢舉」，但因擔心無房可訂，只好硬著頭皮訂房入住。

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對此，高雄市觀光局回應表示，該旅館經觀光局稽查確認，當日房價已超出備查房間40%，將依發展觀光條例裁罰新台幣15萬元。

根據觀光局稽查，這間青旅3月30日3個房間售價分別是2萬7000元、1萬8900元和1萬3600元，和登記備查房價1萬5000元、1萬500元和9000元的價格相比，超過40%，因此被觀光局裁罰15萬元。

觀光局表示，為維護消費者權益、旅宿安全及高雄市觀光形象，觀光局於連假或演唱會等大型活動均會針對旅宿業加強稽查。日前高雄也第6度榮獲地方政府旅宿業管理績效特優。（編輯：何宏儒）1130401

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