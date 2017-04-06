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行竊不成躲老婦家 男賊竟嗆「沒偷到不算」

2017-04-06  16:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓男子行竊不成，藏身民宅被60歲女屋主發現，老婦驚叫喊救，林嫌欲逃離被見義勇為民眾逮住，他原否認偷竊，後被新興警方查獲吸食器，他改口嗆「沒偷到不算」，辯稱因沒錢坐車才想偷竊，被依竊盜、侵入住宅等罪送辦。

新興警方今指出，林嫌（28歲）先潛入新興區中山一路某飲料店內，翻搜收銀機卻空無一物，失望之餘又被店員撞見，他衝出店外落跑，躲進老婦的透天厝，60歲女屋主聽到聲響，下樓查看見到陌生男子，驚嚇喊救，林男也被叫聲嚇到，衝出屋外被聞聲趕來的民眾圍捕。

警方將他帶回偵訊，林嫌供稱，2天前自台北南下高雄訪友，後因皮包遺失，又連絡不上友人，沒錢坐車回台北，才會鋌而走險行竊，他堅稱自己「沒偷到不算」，但警方告訴他犯罪行為的「著手」，是啟動刑法懲罰的要點，林嫌雖未偷到東西，但已著手行竊。

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  • 林男雙手一攤，嗆警「沒偷到就不算」，令員警聽了啼笑皆非。（記者黃良傑翻攝）

    林男雙手一攤，嗆警「沒偷到就不算」，令員警聽了啼笑皆非。（記者黃良傑翻攝）

  • 林嫌（右二）被警方帶回飲料店，供出行竊過程。（記者黃良傑翻攝）

    林嫌（右二）被警方帶回飲料店，供出行竊過程。（記者黃良傑翻攝）

  • 林男被警方帶回現場模擬，他指著躲藏民宅一樓車庫內。（記者黃良傑翻攝）

    林男被警方帶回現場模擬，他指著躲藏民宅一樓車庫內。（記者黃良傑翻攝）

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