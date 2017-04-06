軍紀渙散！ 海軍少校開小差 在外溜搭被活逮

2017-04-06 13:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍又出包！

海軍北部某單位葉姓少校，上班時開小差，擅離勤務。基隆地檢署調查後，依違反陸海空軍刑法長官職責罪嫌將他起訴，但姑念他有悔意，處分他緩起訴。

處分書指出，海軍北部某單位葉姓少校去年8月間，應在原單位留守，他卻擅自離營，長官督導發現他不在單位上，又沒有請假，且一連多次，依違反長官職責罪嫌將他移送基隆地檢署偵辦。

檢察官調查時，葉坦承沒請假就離營，回家處理一些私事，請求檢察官給他自新機會。

由於葉身為少校軍官，竟擅離職守，觸犯的陸海空軍刑法長官職責罪第42條，為1年以上7年以下有期徒刑之罪。檢察官考量他犯後態度良好、有悔意，處分他緩起訴。