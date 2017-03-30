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獨家》興航案 復興空廚疑賤賣 北檢約談中保朱漢光

2017-03-30  16:00

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦復興航空內部人疑涉內線交易、詐欺等案，繼搜索興航總部、凍結興航信託基金12億元、約談前民政局長張國政後，今天下午再度展開新一波約談行動，以證人身分約談中興保全發言人朱漢光、林孝信弟媳林鄭珊珊等多人，釐清復興空廚是否有賤賣給中保一事，檢察官將進一步釐清。

興航去年11月21日停飛、股票交易也全部暫停，但在解散公司的重大訊息曝光前，興航股票交易卻爆大量，從18日的398張、飆至21日的10755張，疑有內線交易之嫌；此外，外界質疑興航高層得知公司將解散，11月4日到7日國際旅展期間，仍販售廉價機票，涉嫌詐欺。

檢調去年11月25日搜索興航總公司、相關人辦公室、住所等，並約談國產集團總裁林孝信及其子興航董事長林明昇、林孝信弟媳林鄭珊珊、易飛網董事長周育蔚等12人，林孝信訊後請回，林明昇、林鄭珊珊涉違反證券交易法各以500萬元交保，並限制出境出海，周育蔚100萬元交保。

另，去年3月，中保、興航發布重訊，復興空廚以5.25億元賣給中保，興航獲利2.38億元，暫時紓解資金燃眉之急，但也引發外界質疑復興空廚是否賤賣給中保風聲，檢方為釐清相關細節，今以證人身分傳喚多人釐清。

復興空廚創立於民國55年，是國內第一家空廚，68年配合桃園機場啟用，在南崁設立廚房，營運規模逐漸擴大，是興航旗下穩定收益的小金雞；復航空廚賣給中保，外界質疑集團買賣時機是將「先把賺錢的留下」。中保則回應是為了積極發展實體店面，另一方面復興航空亟需資金，雙方才達成交易。

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  • 釐清興航案相關案情，北檢約談中興保全發言人朱漢光。（記者錢利忠攝）

    釐清興航案相關案情，北檢約談中興保全發言人朱漢光。（記者錢利忠攝）

  • 國產集團總裁林孝信的弟媳林鄭珊珊。（資料照，記者王藝菘攝）

    國產集團總裁林孝信的弟媳林鄭珊珊。（資料照，記者王藝菘攝）

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