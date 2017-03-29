情緒不穩獨留家中 兒返家驚見母上吊亡

2017-03-29 14:14

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區民權街一棟大樓，中午12點半左右傳出民眾上吊自殺，51歲杜姓婦人被兒子發現，在家中臥室上吊自殺，警、消人員獲報趕抵時杜婦已身體僵硬明顯死亡。

死者兒子向警方表示，母親曾罹患躁鬱症及憂鬱症，情緒時常處於不穩狀態，今天上午母親一個人在家，不料他中午返家時卻驚見母親尋短，目前現場已起拉封鎖線進行採證，詳細死因仍待檢、警釐清。

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