販毒倉庫藏身彰化透天厝 警抄出市價2.3億155公斤K毒

警方查獲K他命155公斤，以及制式手槍3枝、非制式手槍1枝及分裝工具一批等贓證物。（記者邱俊福攝）

2024/04/10 16:49

〔記者邱俊福／台北報導〕K他命販毒集團涉嫌承租彰化和美一棟透天厝做為倉庫，只要有南、北部小盤商要購毒，便利用宮廟、公墓等偏僻處所，先將毒品轉交給旗下成員，再由成員跟小盤商相約於交流道旁鄉間小路交易，以躲避查緝。刑事局偵三大隊第三隊今宣布搗破，逮捕管理倉庫的男子蔡建仲與負責運毒的2成員到案，起獲市價達2.3億的155公斤K毒，與4把手槍，移送檢方偵辦。

由於整批毒品以簡體字的鐵觀音茶葉包裝，警方不排除毒品來自金三角等境外走私入境，將持續擴大追查毒品來源與已販售出去的毒品流向。

請繼續往下閱讀...

警方調查，42歲蔡嫌，去年8月間受上游毒梟指示，於彰化和美承租一棟三樓的透天厝，作為存放K毒的倉庫後，為隱匿身分，只要前往宮廟、公墓等偏僻處所，收取上游毒梟交付的毒品，蔡嫌會先從彰化鹿港的住處，騎乘沒掛車牌的微型電動二輪車（電動自行車）代步，前往附近停車場，再駕駛停放該處的友人汽車，前往相約地點取貨。

蔡嫌取得毒品後，將毒品放置於透天厝，只要有小盤商欲購買，蔡嫌便聯繫旗下32歲白姓成員，同樣約在宮廟、公墓等偏僻處所，將小盤商所要購買的毒品數量交付，白嫌拿到毒品，再轉交給另名25歲陳姓成員，由陳嫌跟小盤商相約彰化交流道旁鄉間小路交易毒品。

去年10月間，警方接獲情資後，經密集跟監蒐證，先在去年12月20日攔截圍捕蔡嫌到案，並於透天厝內查獲K他命高達155公斤，以及制式手槍3枝、非制式手槍1枝及分裝工具一批等贓證物，上月5日經向上溯源，再拘提運毒陳、白等2嫌到案，詢後分依毒品、槍砲等罪嫌移送檢方偵辦，蔡嫌經法院裁定羈押禁見，其餘2嫌諭令5萬元交保候傳。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

男子蔡建仲等3人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法