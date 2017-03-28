女被控冒用證件偽造文書 指紋不符判無罪
2017-03-28 20:36
〔記者王定傳／新北報導〕新北市19歲葉姓女子被控冒用蕭姓女子身分，補辦身分證，當場被戶政人員識破，她因此遭起訴並聲請簡易判決，法院判刑3月加罰金5千，緩刑2年，葉女上訴喊冤說根本不是她；新北地院合議庭調查，犯嫌被抓時有按指紋，經鑑定與葉女指紋不符，改判無罪，可上訴。
去年8月15日上午11時許，一名女子拿著蕭女的駕照及印章，跑到蘆洲區戶政事務所，謊稱身分證遺失申請補發，還好，兩個人根本就不像，戶政人員識破報警處理，女嫌當場被逮。
據了解，這名女嫌除有蕭女證件及印章外，另掌握葉女的姓名、身分證字號及戶籍地、現居地等詳細個資；也因此，她面對檢警訊問時，佯稱自己身分證沒帶，鎮定且詳細地背出葉女個資，冒用葉女身分認罪，還說蕭女的證件是在台中市享溫馨KTV撿到，檢方訊後請回。
檢方依侵占遺失物及偽造文書罪嫌起訴真正的葉女，並聲請簡易判決處刑，據了解，葉女收到起訴書時，曾寫書狀想抗辯，但因簡易判決程序，法院通常純書面審理，較少開庭，且速度較快，葉女因此當了冤大頭。
葉女收到判決書後氣炸，上訴喊冤說：「這些都不是我做的，我是被冒名的，不認識被害人，也不認識偵訊錄影光碟中應訊的人！」
由於真正的女嫌被查獲當天有按指紋，合議庭把女嫌的指紋卡及葉女指紋，一併送刑事局鑑定，確認不是同一人；此外，女嫌所留指紋，經電腦比對後，沒發現符合者，葉女也說她不認識對方，更非偵訊畫面中應訊者，其真實姓名不詳，不能只是更正被告姓名年藉，改判葉女無罪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 他在學校被霸凌 20年後放火燒同學住處…
- 世上罕見自殺方式 鄭問生前最掛心兒離奇死
- 華航班機旅客翻牆逃逸 民航法最重罰2.5萬
- 329圓山「忠烈祠」前集會活動交通管制
- 勞保黃牛案兵分四路再搜索 檢廉約談蔡姓黃牛5嫌
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮謝金燕互道「對不起」 父女發共同聲明病房大團圓
- 豬哥亮驚傳病危？經紀人指尚未證實
- 朱延平讚豬哥亮國寶 楊祐寧：平安最重要
- 馬英九洩密案判無罪 網友：完全不意外啊！
- 《焦點評論》巧婦下廚
- NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機
- 亞泥礦權展延惹議 有機會撤銷
- 金正男遺體送回北韓？ 大馬官方：仍在吉隆坡
- 豬哥亮4段婚姻 對現任妻子一見鍾情
- 印尼森林驚見神秘人類？矮小禿頭狂奔比機車快
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 高市水情吃緊 週五辦節水活動
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 政府捐助158財團法人 逾2000億元
- NBA》球迷為搏版面出狠招 不惜拿兒子祭旗
- 台鐵也推新南向 9車站新增兩種外語服務
- 大甲媽熱鬧後… 西螺清出6噸垃圾
- 中影案 立委促蔡正元清楚交代
- 〈旅遊的滋味〉杜拜滑沙之旅
- 活化楊士芳林園 宜市委外設文創育成中心
- NBA》談隊友禁賽風波 甜瓜：我都呷中藥顧健康
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- NBA》魏少拿第37次大三元 最後7秒率雷霆逆轉小牛
- 參選國民黨主席 潘維剛拜會黃敏惠
- 爬黑山請求救援 花蓮研擬自付搜救費
- 謝金晶噴淚探父 二度發聲說...
- 弘道推「互助連線AIO」 志工可提存時數被服務
- 頭版PK梅伊和史特金雙腿 英每日郵報挨轟「低能」
- 創業家兄弟擬配2.38元股利 攻直播固勢力
- 號稱最安全、最難偽造 新版1英鎊硬幣今上路
- 「隱形功臣」俞辰憲 摸熟路線
- 3/28重要財經新聞一覽
- 北市忠烈祠今春祭 掃墓路線4/4前假日交管
- 「防彈」智旻收死亡威脅 公司：已和美國警方合作並加強保安
- 外交青年大使新南向 歡迎新二代報名！
- T-ara5月首登台 恐成最後合體
- 北市籲公告地價每1～3年調整
- 〈旅遊的滋味〉彩色潟湖與紅鶴
- 國三挑戰高二考題成功 高市國昌國中奪自然科競賽金牌
- 大甲媽遶境新港30年 人情味相迎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女被控冒用證件偽造文書 指紋不符判無罪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分