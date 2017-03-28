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女被控冒用證件偽造文書 指紋不符判無罪

2017-03-28  20:36

〔記者王定傳／新北報導〕新北市19歲葉姓女子被控冒用蕭姓女子身分，補辦身分證，當場被戶政人員識破，她因此遭起訴並聲請簡易判決，法院判刑3月加罰金5千，緩刑2年，葉女上訴喊冤說根本不是她；新北地院合議庭調查，犯嫌被抓時有按指紋，經鑑定與葉女指紋不符，改判無罪，可上訴。

去年8月15日上午11時許，一名女子拿著蕭女的駕照及印章，跑到蘆洲區戶政事務所，謊稱身分證遺失申請補發，還好，兩個人根本就不像，戶政人員識破報警處理，女嫌當場被逮。

據了解，這名女嫌除有蕭女證件及印章外，另掌握葉女的姓名、身分證字號及戶籍地、現居地等詳細個資；也因此，她面對檢警訊問時，佯稱自己身分證沒帶，鎮定且詳細地背出葉女個資，冒用葉女身分認罪，還說蕭女的證件是在台中市享溫馨KTV撿到，檢方訊後請回。

檢方依侵占遺失物及偽造文書罪嫌起訴真正的葉女，並聲請簡易判決處刑，據了解，葉女收到起訴書時，曾寫書狀想抗辯，但因簡易判決程序，法院通常純書面審理，較少開庭，且速度較快，葉女因此當了冤大頭。

葉女收到判決書後氣炸，上訴喊冤說：「這些都不是我做的，我是被冒名的，不認識被害人，也不認識偵訊錄影光碟中應訊的人！」

由於真正的女嫌被查獲當天有按指紋，合議庭把女嫌的指紋卡及葉女指紋，一併送刑事局鑑定，確認不是同一人；此外，女嫌所留指紋，經電腦比對後，沒發現符合者，葉女也說她不認識對方，更非偵訊畫面中應訊者，其真實姓名不詳，不能只是更正被告姓名年藉，改判葉女無罪。

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  • 新北地院合議庭調查，犯嫌被抓時有按指紋，經鑑定與葉女指紋不符，改判無罪。圖為新北地院。（資料照，記者王定傳攝）

    新北地院合議庭調查，犯嫌被抓時有按指紋，經鑑定與葉女指紋不符，改判無罪。圖為新北地院。（資料照，記者王定傳攝）

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相關關鍵字： 侵占遺失物 偽造文書 冒用身分
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