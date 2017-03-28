司改會議》訂「妨害司法公正罪」罰媒體？ 法務部：NO！

2017-03-28 09:17

〔記者項程鎮、謝君臨／台北報導〕全國司改會議上午將討論如何避免媒體不當報導或輿論公審，以及是否制訂「妨害司法公正罪」，法務部的書面報告「不建議制訂妨害司法公正罪」，認為除了可能影響媒體和人民言論自由「說的權利」，甚至可能妨害人民參與民主政治「知的權利」。

法務部指出，「妨害司法公正罪」是英美法系國家產物，美國和英國都有相關規定，我國採取「改良式當事人進行主義」，法官在刑事程序的定位和功能，和英美法系國家不同，如果引進「妨害司法公正罪」將有爭議。

司法院長許宗力去年9月上任前，曾在座談會指出，名嘴經常在媒體上臧否司法案件，引發不少爭議，他認為可以考慮制訂「妨害司法罪」，未來會在全國司法會議提出討論。

不過司法院今天提出的書面意見轉趨保守，司法院認為，美國和德國都有類似法律，認為對於法庭外言論做出一定的規範是合理且正當的，但也可能限制新聞自由，如決定制訂「妨害司法公正罪」，需有更多實證研究和分析，以平衡公平審判和新聞自由及言論自由，但尊重主管機關法務部的職權。