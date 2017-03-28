| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
出口商「凍未條」 新台幣午盤升破30.2元關卡 北京到高雄航班 旅客跳窗翻防護網逃逸
 首頁 > 社會

司改會議》訂「妨害司法公正罪」罰媒體？ 法務部：NO！

2017-03-28  09:17

〔記者項程鎮、謝君臨／台北報導〕全國司改會議上午將討論如何避免媒體不當報導或輿論公審，以及是否制訂「妨害司法公正罪」，法務部的書面報告「不建議制訂妨害司法公正罪」，認為除了可能影響媒體和人民言論自由「說的權利」，甚至可能妨害人民參與民主政治「知的權利」。

法務部指出，「妨害司法公正罪」是英美法系國家產物，美國和英國都有相關規定，我國採取「改良式當事人進行主義」，法官在刑事程序的定位和功能，和英美法系國家不同，如果引進「妨害司法公正罪」將有爭議。

司法院長許宗力去年9月上任前，曾在座談會指出，名嘴經常在媒體上臧否司法案件，引發不少爭議，他認為可以考慮制訂「妨害司法罪」，未來會在全國司法會議提出討論。

不過司法院今天提出的書面意見轉趨保守，司法院認為，美國和德國都有類似法律，認為對於法庭外言論做出一定的規範是合理且正當的，但也可能限制新聞自由，如決定制訂「妨害司法公正罪」，需有更多實證研究和分析，以平衡公平審判和新聞自由及言論自由，但尊重主管機關法務部的職權。

廣告
  • 司法院長許宗力上任前曾表示，名嘴在媒體上臧否司法案件，引發不少爭議，可以考慮制訂「妨害司法罪」。（資料照，記者廖振輝攝）

    司法院長許宗力上任前曾表示，名嘴在媒體上臧否司法案件，引發不少爭議，可以考慮制訂「妨害司法罪」。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法改革 司法改革國是會議 司法改革會議 妨害司法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：司改會議》訂「妨害司法公正罪」罰媒體？ 法務部：NO！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.