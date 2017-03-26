殺獨居翁兇嫌 晚間法院裁定羈押

2017-03-26 23:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅區80歲獨居老翁遭砍殺20刀慘死，警方今凌晨逮獲涉案的52歲王姓傷害通緝犯，他坦承受不了老翁深夜撥放佛經、擲筊、敲打牆壁，白天又唱卡拉OK，吵得他無法睡覺，憤而持水泥工專用的榔頭殺人，晚間法院裁定羈押。

80歲獨居陳姓老翁昨上午被房東發現全裸遭殺害陳屍房間地板上，警方發現屋內有打鬥現象，死者頭部及臉部總共遭砍刺20刀，導致老翁出血性休克死亡。

警方獲報調閱附近監視器及訪查大樓住戶，查出死者曾與同樓層隔壁女鄰居的同居人王男（殺人未遂、毒品、傷害、公共危險等前科）爭吵，鎖定王男涉案，今天凌晨零時30分許，在小港區大業北路某海產店逮獲王男，他也坦承行兇。

王嫌告訴警方，他與女友承租套房約3個月，住在隔壁的老翁，深夜時常播放佛經、擲筊、敲打牆壁，白天又唱卡拉OK，加上洗衣機洗衣服的聲音很吵，害他無法睡覺休息。

本月23日深夜10時30分許，王嫌又被老翁吵到睡不著覺，憤而破門找老翁理論，並毆打老翁，隨後又返回住處拿著水泥工專用的榔頭，朝老翁的頭部猛打約20下，見陳翁不動，再以老翁的衣服塞在門縫，防血液流出門外。

由於死者頭部及臉部疑以刀傷，警方一度懷疑王男持刀殺人，但王嫌表示，行兇的榔頭是水泥工專用，一邊扁平，另一邊較尖銳，行兇後將榔頭丟棄在家附近的垃圾桶，已被垃圾車運走，警方目前尚未尋獲兇器，全案依殺人罪嫌送辦。