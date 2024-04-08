為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

橫衝直撞！台中轎車失控連撞2車 波及電桿、分隔島、公車亭

陳男轎車最後碰撞公車亭前人行道才停下。（民眾提供）

陳男轎車最後碰撞公車亭前人行道才停下。（民眾提供）

2024/04/08 23:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一處路口今天晚間發生連環車禍，一輛轎車不明原因碰撞路旁轎車後，再碰撞2支電桿，倒車時又碰撞另輛轎車，接著「橫衝直撞」波及分隔島再撞上公車亭後才停車，誇張過程讓直擊民眾超傻眼，所幸未波及其他行人僅肇事駕駛輕傷，確實肇因有待警方進一步釐清。

這起事故發生在今天晚間近7時，地點在西屯區台灣大道與黎明路口，43歲陳男當時駕駛豐田轎車，沿西屯區黎明路外側車道往台灣大道方向行駛，接近該路口時突因不明原因，先碰撞施男停在路邊的轎車，接著碰撞路旁2支電桿，陳再倒車又碰撞由劉女駕駛的轎車。

未料狀況仍未解除，緊接著只見陳車失控再往右轉往台灣大道時，先是碰撞分隔島，最後又撞上路旁公車亭前人行道後才停止，嚇得直擊民眾驚叫連連，警方獲報到場處理，發現3車都有不同程度車損，僅肇事陳男身上多處擦挫傷，而3名駕駛經酒測均無飲酒情形。

陳男辯稱，當時因為太過疲勞，才會失控釀禍，警方初判陳男有其他引起事故的違規或不當行為，是否有肇逃意圖仍有待釐清，另外2名駕駛則未發現肇事原因，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

陳男車頭嚴重損毀。（民眾提供）

陳男車頭嚴重損毀。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宜蘭廂型車超載高職生 路口撞吉普車7生送醫
2024/04/08 14:33

宜蘭廂型車超載高職生 路口撞吉普車7生送醫
北市狂飆連撞釀1死1傷 男被判6年半、 監護3年定讞
2024/04/08 11:05

北市狂飆連撞釀1死1傷 男被判6年半、 監護3年定讞

銜接母乳新關鍵 sn-2全面守護寶寶免疫力
自小客車路況不熟 側翻輾壓插秧農田
2024/04/08 15:07

自小客車路況不熟 側翻輾壓插秧農田
彰化陳家姊妹車禍重傷48天 妹妹昏迷指數仍維持3
2024/04/08 13:55

彰化陳家姊妹車禍重傷48天 妹妹昏迷指數仍維持3

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播