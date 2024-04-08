橫衝直撞！台中轎車失控連撞2車 波及電桿、分隔島、公車亭

陳男轎車最後碰撞公車亭前人行道才停下。（民眾提供）

2024/04/08 23:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一處路口今天晚間發生連環車禍，一輛轎車不明原因碰撞路旁轎車後，再碰撞2支電桿，倒車時又碰撞另輛轎車，接著「橫衝直撞」波及分隔島再撞上公車亭後才停車，誇張過程讓直擊民眾超傻眼，所幸未波及其他行人僅肇事駕駛輕傷，確實肇因有待警方進一步釐清。

這起事故發生在今天晚間近7時，地點在西屯區台灣大道與黎明路口，43歲陳男當時駕駛豐田轎車，沿西屯區黎明路外側車道往台灣大道方向行駛，接近該路口時突因不明原因，先碰撞施男停在路邊的轎車，接著碰撞路旁2支電桿，陳再倒車又碰撞由劉女駕駛的轎車。

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未料狀況仍未解除，緊接著只見陳車失控再往右轉往台灣大道時，先是碰撞分隔島，最後又撞上路旁公車亭前人行道後才停止，嚇得直擊民眾驚叫連連，警方獲報到場處理，發現3車都有不同程度車損，僅肇事陳男身上多處擦挫傷，而3名駕駛經酒測均無飲酒情形。

陳男辯稱，當時因為太過疲勞，才會失控釀禍，警方初判陳男有其他引起事故的違規或不當行為，是否有肇逃意圖仍有待釐清，另外2名駕駛則未發現肇事原因，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

陳男車頭嚴重損毀。（民眾提供）

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