舊瓶裝新酒 萬瓶偽洋酒遭查獲

2017-03-24 16:44

〔記者張軒哲／台中報導〕你喝的洋酒是真的嗎？清水警方歷經長達9個月追查，破獲以林嫌為首的偽洋酒製造集團「舊瓶裝新酒」，利用回收洋酒空瓶與偽造標籤，裝入品質低劣，調製不等比例之水、糖精、酒精，查扣約萬瓶偽洋酒，市值約2000多萬元，有趣的是，偽酒「約翰走路」反光防偽標籤方向反了，令人莞爾一笑。

清水分局指出，去年6月15日在清水區中清路9段一處鐵皮屋工廠發生火警，警方驚見該廠房堆置大批洋酒成品、半成品，初步研判應為偽洋酒，經通報台中市政府財政局及酒商駐臺灣洋酒調查員勘查後認定該批洋酒、商標等物係偽造酒品。

警方經調查發現48歲林嫌於92年間即有製造偽洋酒前科，以林嫌為首偽洋酒製造集團，火警後於彰化另起爐灶，設置一間偽洋酒的工廠，利用回收的洋酒空瓶與偽造標籤，以糖精、酒精、香料裝填後包裝販賣，銷售遍及苗栗、台中、彰化及嘉義等地10餘家菸酒專賣店，犯嫌供述，約已獲利逾100萬元。

清水警方歷經9個月追查，聯合台中地檢、保七總隊、嘉義市刑警大隊執行埋伏、搜索、拘提行動，將林嫌與5名男嫌查緝到案，並當場查扣約萬瓶偽洋酒，市值約2000多萬元，經初步偵訊後，除依詐欺、偽造文書、商標法、菸酒管理法及違反食品安全衛生管理法移送台中地檢偵辦外，並擴大追查共犯成員及是否流向酒店、餐廰等市場。