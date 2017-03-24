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同婚釋憲案將登場 聲請人披彩虹旗比「Yeah」

聲請人祁家威身披彩虹旗，舉手比「Yeah」。（記者謝君臨攝）

2017-03-24  08:36

〔記者謝君臨／台北報導〕司法院大法官會議將於今天上午9點，針對同性婚姻釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論，並將於司法院官網線上即時轉播，上午還不到8點，司法院門口已有台大男同性戀社、中國文化大學性別研究社、師大性壇等團體到場聲援，聲請人祁家威則身披彩虹旗，舉手比「Yeah」。

上午還不到8點，聲請人祁家威即在律師莊喬汝、潘天慶到場，聲援團體則在司法院大門前高舉「立法院限期修民法」、「現行法違憲」、「拒絕隔離立法」、「婚姻平權、全民守護」等標語，表達支持同性婚姻立場；司法院長許宗力也在上午8點布入司法院，為今日憲法法庭言詞辯論作準備。

警方昨天已在司法院前架起柵欄，預防抗議民眾發生衝突；今也出動大批警力到場，嚴陣以待。

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司法院長許宗力進入司法院。（記者謝君臨攝）

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