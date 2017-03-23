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國5發生5車連環追撞車禍 南下路段受阻 唐飛摔傷與辜成允同地點？ 晶華澄清：不同樓梯 威力彩、今彩539開獎囉！ 品味義式經典 竟這麼容易?!
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唐飛摔傷與辜成允同地點？ 晶華澄清：不同樓梯

外傳前行政院長唐飛在晶華飯店跌倒，是與台泥董事長辜成允同一支樓梯，晶華飯店則澄清，並非同一地點。（記者王冠仁攝）

2017-03-23  21:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕傳出行政院前院長唐飛昨晚在晶華酒店3樓宴會廳與朋友餐敘，要下樓時不幸摔落2樓，今早已到三軍總醫院檢查，並完成小手術，手術後恢復情形良好，預計明天就能出院。

外傳唐飛摔倒地點正好是台泥集團前董事長辜成允跌倒處；但晶華酒店澄清，唐飛昨晚跌倒地點是在大廳旁的旋轉樓梯，與辜成允摔落的地點不同。

晶華表示，昨晚唐飛與友人結束餐敘後，在走出大廳時在旁邊的旋轉樓梯跌倒，當時工作人員發現後隨即上前詢問，但唐飛友人表示沒有大礙，至於跌倒原因還需進一步了解。

晶華也說，先前辜成允跌落的地方，目前已貼上小心樓梯等標示，樓梯中間的扶手也會在近期內完成。

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