酒後勒頸、恐嚇護理師 火爆男被求刑10月以上

2017-03-23 13:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］18歲林姓男子12日因酒醉、過度換氣與呼吸不順，親友報案將他送往桃園市中壢區天晟醫院治療，過程中與護理師出現口角，竟出手勒頸、恐嚇「我是混小南門的」、「你們給我小心一點」，事發後院長林世惟率醫護人員出面譴責醫療暴力，桃園地檢署檢察官火速偵結，依違反醫療法起訴林男，如林男未有任何悔意及道歉，建請法院量處10月以上適當刑度且不宣告緩刑。

林男於12日上午6點多由消防局救護車送往天晟醫院急診室治療，他在急診室病床上吊點滴時尿急自行下床，因步態不穩跌坐在其他病人床上，曾姓護理師趨前查看、好言勸阻，林男卻失控抓住曾姓護理師的腳，其他醫護人員見狀上前協助；林男又因要求拔除點滴被拒，也不想在床上使用尿壺，當眾嗆醫護人員「三字經」，並作勢毆打陳姓護理師，被隔開後他情緒更加激動，接連恐嚇「你知不知到我混哪裡的」、「我是混小南門的」、「你們給我小心點」、「我一定找人來打你」，並出手勒住王姓護理師頸部，造成他左側肩膀挫擦傷，醫護人員及保全見狀趕緊將林男拉開。

檢方在起訴中指出，102年曾發生蘆竹區代表王貴芬掌摑林口長庚醫院李姓護理師，因而催生了「醫療法第106條」的規定，將毀損醫療設備、妨害醫療業務執行的行為獨立列罪，以確保醫療人員免於威脅，實現「捍衛醫療專業尊嚴，營造安全醫療環境」的目標，因此，對於醫療暴力應採取「零容忍」的政策。

起訴指出，林男甫滿18歲、沒有前科紀錄，如深切悔悟也應給予他自新的機會，但林男否認犯行、飾詞狡辯、毫無悔意，被逮後仍在員警面前恐嚇護理人員，堪稱惡性重大，事後未向護理人員表達歉意，建請法院量處10月以上適當徒刑且不宣告緩刑。

不過，林男如果在判決前向告訴人公開道歉、達成和解並賠償損害，告訴人均表示願意原諒，建請法院再行參酌告訴人的意見酌減適當刑度，審酌是否合乎緩刑之要件，同時宣告緩刑。