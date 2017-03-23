| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

酒後勒頸、恐嚇護理師 火爆男被求刑10月以上

2017-03-23  13:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］18歲林姓男子12日因酒醉、過度換氣與呼吸不順，親友報案將他送往桃園市中壢區天晟醫院治療，過程中與護理師出現口角，竟出手勒頸、恐嚇「我是混小南門的」、「你們給我小心一點」，事發後院長林世惟率醫護人員出面譴責醫療暴力，桃園地檢署檢察官火速偵結，依違反醫療法起訴林男，如林男未有任何悔意及道歉，建請法院量處10月以上適當刑度且不宣告緩刑。

林男於12日上午6點多由消防局救護車送往天晟醫院急診室治療，他在急診室病床上吊點滴時尿急自行下床，因步態不穩跌坐在其他病人床上，曾姓護理師趨前查看、好言勸阻，林男卻失控抓住曾姓護理師的腳，其他醫護人員見狀上前協助；林男又因要求拔除點滴被拒，也不想在床上使用尿壺，當眾嗆醫護人員「三字經」，並作勢毆打陳姓護理師，被隔開後他情緒更加激動，接連恐嚇「你知不知到我混哪裡的」、「我是混小南門的」、「你們給我小心點」、「我一定找人來打你」，並出手勒住王姓護理師頸部，造成他左側肩膀挫擦傷，醫護人員及保全見狀趕緊將林男拉開。

檢方在起訴中指出，102年曾發生蘆竹區代表王貴芬掌摑林口長庚醫院李姓護理師，因而催生了「醫療法第106條」的規定，將毀損醫療設備、妨害醫療業務執行的行為獨立列罪，以確保醫療人員免於威脅，實現「捍衛醫療專業尊嚴，營造安全醫療環境」的目標，因此，對於醫療暴力應採取「零容忍」的政策。

起訴指出，林男甫滿18歲、沒有前科紀錄，如深切悔悟也應給予他自新的機會，但林男否認犯行、飾詞狡辯、毫無悔意，被逮後仍在員警面前恐嚇護理人員，堪稱惡性重大，事後未向護理人員表達歉意，建請法院量處10月以上適當徒刑且不宣告緩刑。

不過，林男如果在判決前向告訴人公開道歉、達成和解並賠償損害，告訴人均表示願意原諒，建請法院再行參酌告訴人的意見酌減適當刑度，審酌是否合乎緩刑之要件，同時宣告緩刑。

廣告
  • 林姓男子對著醫護人員咆哮。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

    林姓男子對著醫護人員咆哮。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

  • 天晟醫院院長林世惟（左二）率醫護人員公開譴責暴力。（資料照，記者周敏鴻攝）

    天晟醫院院長林世惟（左二）率醫護人員公開譴責暴力。（資料照，記者周敏鴻攝）

  • 林姓男子動手勒住王姓護理師頸部，現場一片混亂。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

    林姓男子動手勒住王姓護理師頸部，現場一片混亂。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天晟醫院
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：酒後勒頸、恐嚇護理師 火爆男被求刑10月以上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.