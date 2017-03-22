鄰居假好心送少女上學 竟載去公園猥褻

2017-03-22 17:34

〔記者王定傳／新北報導〕新北市高姓男子假好心要送15歲少女小玉（化名）上學，卻把她載到板橋河濱公園停車場及板橋華街公園，伸出狼爪，親吻及撫摸胸部、下體，還當場自慰，事後少女向老師及同學訴苦，其母輾轉得知氣憤提告，新北地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判高男1年徒刑，可上訴。

檢警調查，去年1月14日早上6時許，高男假好心要送小玉上學，卻把她載到華街公園內，伸出狼爪，撫摸她胸部及下體；隔日，他又以相同理由載小玉，卻開到板橋河濱公園停車場內，親吻及撫摸胸部、下體，還當場自慰。

小玉回到學校後向老師及同學訴苦，其母輾轉得知氣憤提告，高男坦承犯行，合議庭斥責他欠缺尊重他人性自主權，戕害小玉身心健全成長，考量他坦承犯行，且與小玉及其母調解成立，但尚未賠償完畢，因此判刑1年；可上訴。