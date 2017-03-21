「妻挺綠信基督」 夫訴請離婚 遭法官駁回
2017-03-21 22:55
〔記者黃良傑／高雄報導〕劉姓男子不滿妻老聽綠色電台，在家擺放某政黨旗幟，婚後篤信基督教要求他按月奉獻金錢，不准祭拜祖先甚至欲拆祖先靈堂，他憤而離家並向法院訴請離婚，挺綠妻承認有政治與宗教傾向，但否認丈夫指控，法院今判挺綠妻勝訴。
劉男與妻子王女結婚8年，丈夫指控妻子於婚後篤信基督教，竟要求他按月奉獻金錢，並禁止其祭拜祖先；妻子也因支持特定政黨，不僅在家中擺放黨旗外，並屢次於駕車時，播放綠色電台節目，經多次反應仍未改善，生活中對家人強加政治理念。
劉姓丈夫向法官抱怨，被告婚後虛索無度，2年內竟花了近200萬元，他數度離家凸顯問題，並寄送存證信函給被告表達想法，但妻子均未回應，劉男以妻子熱衷政治、宗教，加上愛亂花錢等理由，表示已無法再忍受，向高雄少家法院訴請離婚。
被告不否認有宗教信仰與政治傾向，但強調丈夫於婚前就已知道，雖曾請丈夫協助宗教奉獻遭拒絕後，就未再強令其配合；又平日生活中雖會播放綠色電台節目，不過，如果丈夫表示反對，她都會停止播放節目，不會強迫任何人收聽。
被告向法官表示，婚前即已向丈夫表示無謀生能力，就算曾索取錢財，目的也是供家庭生活開銷之用；至於丈夫寄出的存證信函，王女堅稱沒有收到，反指丈夫僅因細故即離家，曾試圖與丈夫聯繫未果，對丈夫的指控向法官喊冤。
法官不認為宗教信仰與政治信念差異，是造成兩人婚姻難以維繫原因，況且丈夫始終未能舉證，相反，劉男動輒離家，分居數年且甚少聯繫，夫妻感情淡薄，反可歸責於丈夫之責，故駁回劉男請求，全案仍可上訴。
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