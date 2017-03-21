幫客戶繼承母遺產 代書冒刻印判刑2月

2017-03-21 11:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓地政士前年6月受到唐姓婦人委託，將其母親遺留的土地辦理遺產分別共有繼承登記。吳男雖與唐婦的弟弟聯繫，但卻未取得對方同意，就冒刻印章辦理繼承，事後被發現提告。法官認為，吳男當庭向告訴人道歉，並取得對方原諒，依觸犯偽造文書罪，判處吳男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，並於判決確定後1年內向公庫繳交3萬元。

法官調查，吳姓地政士受託之後，前往安樂區地政事務所，並於土地登記申請書之備註欄上註記繼承人同意辦理公同共有繼承，並於土地標示登記清冊之備註欄上將「各繼承人土地持分1 /112」、「各繼承人土地持分1/56」、「各繼承人土地持分1/35」，改為「公同共有1 /16」、「公同共有1/8」、「公同共有1 /5」，使不知情的承辦人員為進行審查，誤信唐婦等多名繼承人均同意辦理系爭土地公同共有繼承登記申請。

法官認為，吳男此舉損害唐婦以外的繼承人權益，且未依授權就冒刻印章使用，已觸犯偽造文書罪，但已取得被害人原諒，予以緩刑。