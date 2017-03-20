麻豆民宅火警 救出1人1狗

2017-03-20 17:53

〔記者楊金城／台南報導〕好險！麻豆區小埤里1戶民宅近午發生火警，幸好當時消防車正好路過附近，迅速趕抵，及時救出1名行動不便男子及1隻小狗。

此一民宅火警，也幸好只是冒出濃煙，麻豆消防分隊長何俊利和隊員剛完成消防訓練，車隊返回麻豆分隊途中，一接到搶救通報立即轉往火警現場救援。

女性屋主已逃出民宅，2樓還冒煙，情勢一度緊張。消防隊員趕緊入屋搜救，在1樓抱出行動不便的30多歲姜姓男子，接著再到2樓，找到1隻毛小孩，所幸人狗都平安，火勢約5分鐘後就撲滅。

起火原因疑是2樓家電短路造成，有待調查釐清。