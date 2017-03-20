妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
2017-03-20 01:40
〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋一處社區大樓，昨天深夜傳出民眾從疑要跳樓，住戶見1名年輕女子攀坐大樓外牆立刻向119報案，警、消防人員到場先行喊話安撫，但女子於近0點時突然從約15樓高處墜落中庭重傷，立刻送往附近醫院急救，目前正積極釐清身份聯繫家屬中。
根據警方初步了解，墜樓的女子姓徐，年齡24歲，其餘案情仍待調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 墜樓
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 無故被盤查 李永得：台北戒嚴了？
- 星期專論》馬英九被起訴只是開始！
- 空間解嚴 北市擬放寬中正紀念堂周邊限高
- 基隆輕軌 林右昌：串聯大台北都會
- 學生會發聲挽留 盼校長別默認不實指控
- 高雄市長黨內初選廝殺 陳菊嫌煩
- 《零撲殺上路滿月》 宜蘭收容所爆腸炎 撲殺72隻流浪狗
- 潤膚乳有助燃性！英國37人擦完後意外遭燒死
- 快取寶負責人失聯 股東溫情喊話
- 紅鞋案纏身7年 利菁送醫身心崩潰
- 拚經濟 4千億軌道工程扮火車頭
- 不捨台大再被傷害 校長楊泮池：任滿不續任
- 米嚕咕的占星頻道：2017.3/19～3/25
- 4000人同時靜止 拚世界紀錄
- 張善政談感化共諜 精神科醫師：很有趣的想法
- 救南港茶業 市府請專家教行銷
- 【朵朵小語】喜歡自己的勇氣
- 自由限時批》馬「極品」一挺，吳敦義去了一半！
- （台南）花開逾5成 白河木棉花道正美
- 缺席王室活動 威廉王子夜店摟辣模
- 邊泡澡邊幫iPhone充電 英國男子觸電身亡
- 身障設計師捐禮服 義賣助家扶
- 賈靜雯喜獲Bo妞 修杰楷再添一女喊停產
- 鐵工局︰離峰添運能 宜花東火車也增班
- 台東新港區漁會 投票率逾七成
- 〈看門道評味道〉剩菜打包也要用心
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 自由廣場》一中政治教育
- 「中國製造2025」美憂威脅國安
- 〈婚姻幸福學〉搞不清楚離婚原因 思緒混亂難以放手
- 前田敦子讓人沒食慾 一餐熱量是女性3倍
- 自由廣場》輕軌迷思
- 訂製「巧虎蛋糕」給孩子驚喜 卻收到吸毒ㄎㄧㄤ掉版...
- 實踐校草「夢幻人魚線」超勾人 特殊癖好竟是舔xx？！
- 僅賽格威較威 桃猿洋將「投」大
- 白宮嗆辣發言人捱批沒品味 俗豔領帶高調吸睛
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- 安倍內閣支持率暴跌 逾半國民要女防相辭職
- 〈離開的勇氣〉別當不幸福的勝犬
- 區漁會改選 恆春在野派險勝1席
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分