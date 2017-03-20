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妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
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妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危

2017-03-20  01:40

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋一處社區大樓，昨天深夜傳出民眾從疑要跳樓，住戶見1名年輕女子攀坐大樓外牆立刻向119報案，警、消防人員到場先行喊話安撫，但女子於近0點時突然從約15樓高處墜落中庭重傷，立刻送往附近醫院急救，目前正積極釐清身份聯繫家屬中。

根據警方初步了解，墜樓的女子姓徐，年齡24歲，其餘案情仍待調查。

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  • 板橋一處社區傳出女子墜樓（記者余衡攝）

    板橋一處社區傳出女子墜樓（記者余衡攝）

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