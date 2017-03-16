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議會要開議了 長官竟要基層員警少開紅單

2017-03-16  20:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕高雄市警察局楠梓分局，鑑於3月23日議會即將開議，怕平日交通違規罰單開的太多，屆時被民意代表藉機「修理」，竟主動「建議」要求所轄管派出所，以勸導代替開單。

尤其，勤務中心提報資料中，還特別指出右昌派出所「開單量」太高，「執行過於認真」，要求派出所主管還是多以勸導為主。

由於許多基層員警對於上級長官的作法非常不滿，只要遇民代就「政策大轉彎」，今日晚間就將內部會議資料張貼在特定社群平台，想「討個公道」。

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  • 高雄市警察局楠梓分局內部會議要求派出所員警「減量」開罰單。（記者劉慶侯翻攝）

    高雄市警察局楠梓分局內部會議要求派出所員警「減量」開罰單。（記者劉慶侯翻攝）

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