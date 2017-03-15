老婆懷孕不想被抓 毒蟲蒐集全台護身符

2017-03-15 16:27

〔記者何宗翰／台中報導〕26歲陳姓男子日前開車被警方攔查，手提包內起出多樣毒品，還有20多個各地大廟的護身符，陳男向警方表示，因為妻子即將臨盆，擔心來不及抱孩子就被抓去關，才會到處求神保佑；但令警方不解的是，20多個護身符均無廟宇的香火袋，陳男則解釋是「香火袋上印有神明圖像，良心上過不去才拿掉！」

警四分局南屯派出所所長楊錫洲，日前率隊執行夜間擴大臨檢勤務，在南屯區永春東路與大墩南路口攔查車輛，發現陳男車內有濃濃K味，示意配合檢查，陳男一開始還故作鎮定，辯稱沒有施用毒品，後來拿出手提包時，被眼尖員警發現內有白色可疑粉末，當場查獲毒咖啡10包、K他命丸9顆、K菸1支、一粒眠1顆等毒品。

傻眼的是，手提袋內原用來裝毒品的夾鍊袋中，竟分裝有20多個護身符，分別來自台灣各地香火鼎盛的大廟，從事洗車業的陳嫌向警方解釋，因常流連夜店染上毒癮，又逢妻子懷孕，即將為人父的他為了躲避警方查緝，只好到處護身符，香火袋上印有神明圖像，不好和毒品放一起才拿掉，言畢令在場員警都搖頭，依毒品罪嫌移送。

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