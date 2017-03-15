爬陽台侵入女子套房 Lamigo前新人王遭送辦

Lamigo前新人王郭修延涉嫌爬陽台侵入女子套房。（記者葉永騫攝）

2017-03-15 12:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕Lamigo前新人王郭修延涉嫌在2月28日凌晨1時許酒後從住處4樓陽台爬到5樓，侵入1間雙人套房，正在睡覺的妙齡女子驚醒後大叫，郭修延酒醒奪門而逃，郭修延並沒有踫到該女子的身體，警方獲報後將清查了所有住戶的名單，郭修延被指認出來後坦承，依猥褻未遂、侵入住宅罪嫌函送法辦。

屏東警分局表示，因涉案被Lamigo開除、曾獲選新人王的郭修延因為2月28日連假酒後凌晨1時許在屏東春訓基地「屏東安心學苑」，從4樓的住處陽台爬到5樓陽台後侵入屋內，屋內是上下舖的雙人套房，20幾歲的女子正在上舖睡覺，下舖的室友因外宿沒有回來，室內光線黑暗，郭修延走到床舖時想要爬到上舖時因為動作很大，讓熟睡的女子驚醒，尖聲大叫，讓郭修延也酒醒奪門而出。

當天被害女子向屏東警分局報案，警方為了查出侵入的嫌犯，通知房東調出所有房客的資料，請被害女子指認出郭修延，警方也立即通知郭修延到警局說明，郭修延坦承當天酒後進入了該女的房間，詳細情形則辯稱酒醉記不得了，但強調並沒有碰觸女子的身體，而被害女子也說，郭男還沒爬上床就被嚇跑了，因此警方訊後依猥褻未遂、侵入住宅罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

做為Lamigo春訓基地的「屏東安心學苑」為屏東縣農會的資產，縣農會委託喜悅管理顧問公司經營，由於靠近屏東大學、交通方便，有不少學生及社會人士承租。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆