不以同志為敵 護家盟：但推動同性關係違憲
2017-03-15 10:57
護家盟主張推動同性關係違憲，右四為護家盟秘書長張守一。（記者項程鎮攝）
〔記者項程鎮／台北報導〕台灣宗教團體愛護家庭大聯盟（簡稱「護家盟」）上午在司法院前面召開記者會，反對同志文化和性解放教育的法制化，協會秘書長張守一表示，護家盟尊重同志個人，且不以個人為敵，但社會和家長無法認同同性性行為立法，推動同性關係應屬違憲。
張守一表示，同志族群並不穩定，以荷蘭為例，只有不到兩成的同志向政府登記，「法律如何保障身份不穩定的族群？」
張守一認為，司法院大法官會議既然受理同志釋憲案，並將於下週五開庭審理，就不能迴避婚姻的定義，必須解釋清楚，否則人民不會接受。
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