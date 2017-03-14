馬英九10年前也被起訴 當時悲憤宣布選總統

2017-03-14 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署今日依涉嫌洩密等罪起訴前總統馬英九，這已是他第二次遭到起訴，回顧2007年馬英九首次遭到起訴後，剛卸任台北市長的他在記者會上「痛心疾首」，決定要辭去黨主席之位，競選2008年總統。

據《蘋果日報》報導，高等法院檢察署於2007年2月13日，偵結馬英九特別費案，依照利用職務詐取財物罪起訴馬英九。高檢署當時指出，馬英九所請領的1530萬元左右的特別費，只有412多萬元用在公務上，疑似詐領1117萬元。

馬英九隨即舉行記者會表示，他一生清廉卻遭受質疑，「比失去我的生命更痛苦」，因此決定要化悲憤為力量，參選2008年總統大位，並高聲喊出「我不會被打倒」。