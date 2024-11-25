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    首頁　>　社會

    國1嘉義水上段3車撞擊火燒車！駕駛燒成焦屍

    國道車禍，拖吊車拖吊車輛。（記者林宜樟攝）

    國道車禍，拖吊車拖吊車輛。（記者林宜樟攝）

    2024/11/25 05:58

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道1號南下272.8公里嘉義水上段，今天凌晨2點40多分發生車禍，疑似一輛轎車自撞護欄，後方兩輛車閃避不及也撞上，自撞車輛起火燃燒，駕駛在內被燒成焦屍，車禍造成南下路段封閉，國道警方到場處理，約4點時恢復部分車道通行，確切事故發生原因待鑑定釐清。

    此車禍發生在今天凌晨2點40多分，疑似一輛轎車自撞，後方休旅車及轎車也撞上，自撞車輛火燒車，後方兩輛車則有毀損情形；消防隊獲報到場將火勢撲滅，駕駛已被燒成焦屍，由葬儀社人員到場將遺體搬出處理。

    現場目擊的民眾表示，開到車禍現場時，車輛已燃燒起火，火勢猛烈。而車禍現場回堵，車陣後方又有3輛車發生擦撞事故，幸好並不嚴重。

    國道警方在現場處理車禍，維護交通，逐步恢復部分車道通行。

    國道警方調查，賴姓男子今天凌晨2點39分行經國道1號南向272.8公里處，因不明原因擦撞內側護欄後逆向停於中線車道，後方呂男及洪男駕車行駛於中線車道，再分別撞擊賴男所駕駛自小客車，致使該車起火燃燒而肇事。

    國道警方調查，該起事故造成賴男受困車內死亡，呂男及洪男2名駕駛人無受傷，酒測值均為0，詳細肇事將調查釐清。

    國道車禍。（記者林宜樟攝）

    國道車禍。（記者林宜樟攝）

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