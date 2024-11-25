「你會吃香腸，我要吃雞湯」 阿嬤人妻尬上鄰居「老王」超鹹濕

阿嬤人妻的手機訊息鹹濕、火辣。（情境照）

2024/11/25 07:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓老翁發現老伴手機訊息鹹濕、火辣，如「你會吃香腸，啊我要吃雞湯，這樣好不好」等，經追問始知小王竟是鄰居王男，大怒求償精神撫慰金，橋頭地院判決王男賠償20萬元。

據了解，蔡姓夫婦在1979年間結婚，育有多名子女並成年，也有孫子。2022年11月間，蔡翁無意間發現老伴舉止異常，並與陌生男子頻頻往來，手機訊息甚至出現「問我們做愛做幾次」等曖昧對話。

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經追問之下，蔡妻知道紙包不住火，終於和盤托出，蔡始知小王竟是鄰居王男，2人並交往多年，他竟被矇在鼓裡戴綠帽，大怒求償30萬元精神撫慰金，王男則未出庭陳述，也未提訴狀答辯。

橋頭地院簡易庭調查，據蔡提出王男與蔡妻對話內容，如「沒你抱抱睡不著」、「你要來和我共眠嗎」、「想我想到這麼厲害」、「我們一同生活到老，愛你永遠，「問我們做愛做幾次」、「你會吃香腸，啊我要吃雞湯，這樣好不好」、「全家見，然後我們再出去抱抱」、「想睡你，你想睡我嗎，我讓你睡，給你睡個夠」等曖昧訊息，認定確有逾越一般朋友關係，判決王男給付20萬元，可上訴。

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