為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「你會吃香腸，我要吃雞湯」 阿嬤人妻尬上鄰居「老王」超鹹濕

    阿嬤人妻的手機訊息鹹濕、火辣。（情境照）

    阿嬤人妻的手機訊息鹹濕、火辣。（情境照）

    2024/11/25 07:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓老翁發現老伴手機訊息鹹濕、火辣，如「你會吃香腸，啊我要吃雞湯，這樣好不好」等，經追問始知小王竟是鄰居王男，大怒求償精神撫慰金，橋頭地院判決王男賠償20萬元。

    據了解，蔡姓夫婦在1979年間結婚，育有多名子女並成年，也有孫子。2022年11月間，蔡翁無意間發現老伴舉止異常，並與陌生男子頻頻往來，手機訊息甚至出現「問我們做愛做幾次」等曖昧對話。

    經追問之下，蔡妻知道紙包不住火，終於和盤托出，蔡始知小王竟是鄰居王男，2人並交往多年，他竟被矇在鼓裡戴綠帽，大怒求償30萬元精神撫慰金，王男則未出庭陳述，也未提訴狀答辯。

    橋頭地院簡易庭調查，據蔡提出王男與蔡妻對話內容，如「沒你抱抱睡不著」、「你要來和我共眠嗎」、「想我想到這麼厲害」、「我們一同生活到老，愛你永遠，「問我們做愛做幾次」、「你會吃香腸，啊我要吃雞湯，這樣好不好」、「全家見，然後我們再出去抱抱」、「想睡你，你想睡我嗎，我讓你睡，給你睡個夠」等曖昧訊息，認定確有逾越一般朋友關係，判決王男給付20萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播