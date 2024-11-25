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    南投2少年雙載車禍慘死 後車驚悚視角曝光

    機車由水泥預拌車右側與道路邊坡之間的空間超車。（民眾提供）

    機車由水泥預拌車右側與道路邊坡之間的空間超車。（民眾提供）

    2024/11/25 08:19

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路人止關路段，上週六（23日）發生2名17歲少年騎機車雙載疑似打滑自摔，被後方閃避不及的水泥車輾過不幸身亡，網路也流傳一段後方車輛行車記錄器畫面，見機車從水泥預拌車右側與路邊山壁的狹窄縫隙超車，但騎過路邊泥土時突然打滑失控釀成悲劇，相關責任也引起網友熱議，警方對此則強調進一步調查釐清。

    就讀台中某高中3年級的蔡姓、朱姓少年，23日與同學合計4男1女，騎機車從台中出發，預計到南投仁愛清境農場、合歡山武嶺，一行人行經仁愛鄉台14線埔霧公路73K人止關明隧道前路段，蔡、朱雙載的機車疑超越前方水泥預拌車不慎，不幸遭水泥車輾過頭、胸等部位死亡，現場令人觸目驚心。

    事故原因在網路引起不小討論，網路則瘋傳一段後車的行車記錄器畫面，當時蔡、朱姓少年共乘機車前方有一部水泥預拌車，之後機車由水泥車右側違規超車，該路段狹窄，只見機車從水泥車與道路邊坡之間的縫隙穿越，疑行經有泥土的路面時突然打滑失控雙雙摔至道路上，導致被後方水泥車輾過不幸死亡。

    驚悚畫面流出引起網友熱議，不少人為水泥預拌車駕駛抱不平；有人認為在狹窄彎曲道路與大型車爭道本就危險，況且又是違規無照及違規右側超車；也有人質疑道路設計與路邊淤泥未清除等，對此警方則不表示意見，強調肇事原因會進一步調查釐清。

    道路白線外有鬆軟泥土，機車疑似行經導致打滑失控摔車。（民眾提供）

    道路白線外有鬆軟泥土，機車疑似行經導致打滑失控摔車。（民眾提供）

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